La Real Academia Nacional de Medicina defiende una acogida digna a los inmigrantes en Ceuta para prevenir infecciones

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha defendido que proporcionar una acogida digna a los inmigrantes es la respuesta sanitaria más eficaz para prevenir la propagación de infecciones tras la crisis migratoria de Ceuta.

"El saneamiento, el agua, la alimentación y el alojamiento no son solamente cuestiones sociales o migratorias: en este momento son intervenciones de salud pública", ha indicado en un comunicado en el que expresa su preocupación por la situación generada, así como su apoyo solidario a la ciudad de Ceuta y a todos los profesionales sanitarios que allí desempeñan su labor.

Asimismo, para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, la RANME subraya que se debe acompañar de un triaje de aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad, en especial los subsaharianos por su largo proceso migratorio. Además, se deberán aplicar las medidas políticas que correspondan según la legislación vigente, con sus excepcionalidades si las hubiere, para reducir el foco de riesgo a la mayor brevedad posible.

En este contexto, la Real Academia Nacional de Medicina de España advierte de que la valoración de la situación debe centrarse desde criterios de salud pública en el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, el impacto de la demanda extraordinaria sobre la prestación ordinaria de los servicios sanitarios y la realización de una valoración conjunta de criterios.

Respecto al impacto de la demanda extraordinaria sobre la prestación ordinaria de los servicios sanitarios, la RANME considera que puede traducirse en un aumento sostenido de la carga de trabajo y del esfuerzo físico y psicológico del personal sanitario, lo que, a su juicio, debe ser "tomado en serio" durante la crisis con refuerzos humanos y, llegada la necesidad, con seguimiento por especialistas.

VALORACIÓN CONJUNTA DE CRITERIOS

Para la Real Academia, la determinación del nivel de respuesta no debe basarse únicamente en el número de pacientes o en la ocupación hospitalaria. "Deben valorarse conjuntamente el volumen y la evolución de la demanda asistencial, las hospitalizaciones, la ocupación y reserva efectiva de camas, las necesidades de personal y de turnos extraordinarios, las posibles derivaciones, los riesgos específicos de salud pública, la capacidad de mantener la actividad ordinaria y la evolución temporal de la situación", explica.

Además, señala que deben considerarse las circunstancias sociales y ambientales que puedan incrementar la demanda o dificultar la respuesta sanitaria, como el hacinamiento, la falta de alojamiento adecuado o las necesidades de saneamiento.

La Real Academia Nacional de Medicina de España expresa finalmente su apoyo solidario a la ciudad de Ceuta y a todos los profesionales sanitarios implicados en la resolución de los problemas médicos y de salud pública existentes en dicha ciudad y anuncia que incluirá en su agenda de análisis y debates el estudio científico, médico y sanitario del problema planteado.