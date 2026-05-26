RDCongo.- Tedros afirma que el brote de ébola en RDC "empeorará antes de mejorar": "La epidemia nos supera"

Archivo - Un trabajador sanitario se encuentra en un centro de aislamiento y observación para casos sospechosos y contactos cercanos de ébola en Goma, República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Str

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado este lunes de que el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda "empeorará antes de mejorar", llegando a pronunciar la frase "la epidemia nos supera" cuando los casos sospechosos de ébola en RDC pasan de los 900 y las muertes ascienden a 220.

"Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil. Empeorará antes de mejorar", ha declarado Tedros en una reunión ministerial de la Unión Africana (UA) con responsables de Salud, según ha recogido la agencia dpa.

En el encuentro, el líder de la OMS ha asegurado que se están realizando todos los esfuerzos posibles para llevar equipos a la región afectada y reforzar las medidas de contención, así como para ganarse la confianza de la población y aislar a las personas que hayan estado en contacto con posibles infectados. "Estamos intensificando urgentemente las operaciones, pero por el momento, la epidemia nos supera", ha advertido.

Paralelamente, a través de sus redes, Tedros se ha hecho eco de los datos de RDC acerca del brote de ébola, que ha difundido el Ministerio de Comunicación correspondiente en una publicación en la que cifra en diez las muertes confirmadas por ébola y en 101 los casos confirmados.

"Pero sabemos que la epidemia en RDC es mucho más grave", ha subrayado el jefe de la OMS antes de apuntar a los datos difundidos por Kinshasa en cuanto a los casos sospechosos, que ascienden a 906, y las muertes sospechosas, que alcanzan las 221 mientras que los contactos registrados con infectados superan la cifra de 2.200.

Ante esta coyuntura, la Organización Mundial de la Salud sigue "intensificando la respuesta" junto a sus socios y prevé "que se detecten más casos en los próximos días y semanas", según su director general. "Cuanto antes podamos localizar a las personas infectadas e identificar a sus contactos, antes podremos proporcionarles la atención que necesitan y controlar este brote", ha anotado.

MINISTROS DE LA UA COMPROMETEN MÁS DE 428 MILLONES DE EUROS

Precisamente sobre la respuesta, el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, ha informado en redes de un acuerdo logrado en la reunión ministerial por el que "gobiernos y socios han anunciado compromisos por un valor aproximado de 498,8 millones de dólares estadounidenses (casi 428,6 millones de euros) para reforzar las medidas de respuesta en los países afectados y de alto riesgo".

"Esta es una poderosa demostración de la solidaridad, el liderazgo y la responsabilidad colectiva de África para proteger la seguridad sanitaria de nuestro continente", ha ensalzado el dirigente de la agencia de salud pública de la Unión Africana, que ha destacado que, "a medida que el brote evoluciona en un entorno complejo, la confianza, la coordinación y la acción rápida siguen siendo esenciales para detener la transmisión y salvar vidas".

"Agradezco a nuestros Estados miembros, socios y personal de primera línea por unirse en este momento crítico para la seguridad sanitaria de África", ha agregado.