Aumentan a más de 3.000 los muertos por el brote de ébola en RDC, que deja ya cerca de 6.200 casos confirmados

Archivo - Fotografía de archivo de una tabajadora sanitaria en un centro de tratamiento para el ébola en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado que el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país ha superado ya el umbral de los 3.000 fallecidos, al tiempo que ha cifrado en cerca de 6.200 los casos confirmados en las seis provincias afectadas por la enfermedad.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 6.186 casos, con 3.007 fallecidos, antes de especificar que en las 24 horas previas se registraron 86 casos y 43 fallecidos, principalmente en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

Así, ha detallado que, del total de nuevos casos, 49 corresponden a Ituri, a los que se suman 32 en Kivu Norte y cinco en Alto Uélé. Por otra parte, ha elevado a 1.409 los pacientes recuperados, con un 48,6% de tasa de letalidad y un 88% en la tasa de seguimiento de los contactos.

El organismo ha destacado además que seis provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé y Bajo Uélé-- se han visto afectadas por el brote, entre las alertas internacionales por la expansión de la enfermedad y la posibilidad de que sobrepase totalmente la capacidad de respuesta.

En este contexto, el Gobierno de Reino Unido anunció el martes un paquete de 50 millones de libras esterlinas (cerca de 58,3 millones de euros) para apoyar los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad, elevando a 78 millones de libras (alrededor de 91 millones de euros) la aportación dada por Londres hasta la fecha.

La secretaria de Estado de Exteriores para África, Kirsty McNeill, sostuvo que "familias de todo RDC están sufriendo pérdidas inimaginables mientras el ébola asola comunidades, cobrándose vidas y dejando a miles más luchando por sobrevivir", según un comunicado publicado por el Ejecutivo británico.

"Sabemos que la rapidez salva vidas, por eso fuimos de los primeros en comprometer apoyo y expertos a la región. A medida que el brote se intensifica, estamos acelerando nuestra respuesta para estar a la altura del ritmo y la magnitud del desafío", apuntó.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.