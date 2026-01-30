El PSOE registra una PNL para reforzar el abordaje e investigación del cáncer en niños y adolescentes

Archivo - Niño enfermo. - THEPOO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) con medidas para mejorar el abordaje y seguimiento del cáncer en niños y adolescentes e impulsar la investigación y tratamiento de aquellos casos con peor pronóstico.

El documento, presentado para su debate en la Comisión de Sanidad, señala que la supervivencia en cáncer pediátrico ha aumentado de forma constante en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, advierte que "un alto porcentaje de supervivientes presenta secuelas tardías y riesgo de segundos tumores".

A este respecto, el texto incide en la necesidad de seguir mejorando en la investigación, especialmente en los tipos de cáncer con peor pronóstico. El PSOE apunta al caso del glioma difuso intrínseco de tronco (DIGP), que afecta principalmente a niños en edad escolar causando pérdida de control muscular y capacidades físicas. Solo un 30 por ciento de los niños sobreviven al primer año tras el diagnóstico y un 10 por ciento al segundo.

Por todas estas razones, la proposición no de ley insta al Gobierno a seguir manteniendo, "dentro de las posibilidades presupuestarias", la financiación de los proyectos de investigación en cáncer infantil y adolescente, en colaboración con las comunidades autónomas, los profesionales, pacientes y sociedades científicas.

También propone la implementación de modelos organizativos en red con unidades de oncohematología pediátrica que permitan asegurar una mayor equidad en la atención al paciente.

Además, apuesta por "extender y velar por la aplicación" de los planes elaborados por el Ministerio de Sanidad para el seguimiento de pacientes supervivientes y su atención continuada, así como por estudiar mejoras en el sistema de derivación de enfermos entre comunidades autónomas.