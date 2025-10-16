El PSOE registra una PNL para "honrar la memoria" de Ernest Lluch tras la eliminación de su nombre en un hospital - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para tomar medidas encaminadas a "honrar la memoria" del exministro socialista Ernest Lluch, impulsor de la Ley General de Sanidad en 1986 y asesinado por ETA hace 25 años, y después de la eliminación su nombre en el nuevo complejo sanitario de Campanar (Valencia).

Esta iniciativa supone un "acto de justicia social" tras la decisión del Gobierno valenciano de eliminar el nombre del exministro de Sanidad del mencionado hospital, así como del futuro centro de salud de Travalón en Elche.

"Frente a quienes intentan borrar nuestra memoria democrática, las y los socialistas seguiremos defendiendo la figura de un político que dio su vida por defender la democracia y el derecho universal a la sanidad, independientemente del nivel de renta, lugar de residencia o situación laboral", ha afirmado la portavoz de Sanidad y diputada socialista por Valencia, Carmen Martínez.

Tras ello, ha subrayado que Lluch "entendía que la libertad solo tiene sentido si se acompaña de justicia social, de derechos efectivos como la sanidad", y que la Ley General de Sanidad fue una "victoria colectiva" de la democracia española.

Esta iniciativa, que deberá ser debatida en el Pleno, busca reafirmar la defensa de la sanidad pública, gratuita y universal; seguir difundiendo el valor de la Ley General de Sanidad en actos con la sociedad civil; incidir en el reconocimiento de la figura del exministro de Sanidad como referente ético y social; y seguir difundiendo la labor y aportación de los y las profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS).