El PSOE reclama una investigación por los fallos en cribados de mama de Andalucía por el Día Mundial contra el cáncer

Archivo - Más 10.000 personas participan en la carrera solidaria contra el cáncer de mama en Bilbao - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para esclarecer los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que han afectado al menos a 2.317 mujeres que no fueron informadas de mamografías con resultados no concluyentes, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este lunes 19 de octubre.

En un manifiesto publicado con motivo de esta jornada, los socialistas han exigido al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla "una respuesta inmediata basada en la transparencia, la responsabilidad y la reparación" y han advertido de que se trata de un "fallo de enorme trascendencia" que "compromete los derechos de las pacientes y puede tener consecuencias directas sobre la salud y la vida de mujeres que depositaron su confianza en la sanidad pública".

La formación ha reclamado que se facilite "toda la información disponible a la ciudadanía", se ponga en marcha un plan integral de apoyo y seguimiento para las mujeres afectadas y se establezca una interlocución permanente con las asociaciones de pacientes. También ha pedido "una reparación justa para quienes han sufrido las consecuencias de esta negligencia, sin obligarlas a emprender largos procesos judiciales".

El PSOE ha advertido de que la crisis podría extenderse más allá del cáncer de mama y afectar a otros programas de detección y seguimiento, como los relacionados con el cáncer de colon, próstata o cérvix. "Cuando se quiebra la confianza en el sistema público de salud, las consecuencias son especialmente graves para quienes disponen de menos recursos", ha señalado en el texto, en el que recuerda que la coordinación entre administraciones "no es opcional, es una obligación cuando se trata de la salud de la ciudadanía".

Con motivo de esta jornada, los socialistas han insistido en que "la sanidad debe ser pública, gratuita, universal y de calidad", porque "la salud es el derecho de todas las personas y no el negocio de algunos". Asimismo, han subrayado que el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres en España, con cerca de 37.000 casos diagnosticados al año y un riesgo de padecerlo a lo largo de la vida del 12%, es decir, una de cada ocho mujeres.

Según los datos recogidos en el manifiesto, en 2024 fallecieron 6.604 personas por esta enfermedad, de las que 6.513 eran mujeres, lo que representa el 15% de todos los fallecimientos por cáncer entre las mujeres en España. El PSOE ha destacado la importancia del diagnóstico precoz y ha recordado que la supervivencia a cinco años supera el 98% en el estadio I, frente al 24% en el estadio IV.

"Los programas de cribado de cáncer de mama salvan vidas, nunca dejaremos de decirlo: deben ser una prioridad absoluta en todas las comunidades autónomas", ha defendido la formación, que ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios y de investigación, así como de las asociaciones que acompañan a las pacientes y sus familias.

Por último, el manifiesto reivindica las medidas impulsadas por los gobiernos socialistas en materia oncológica, entre ellas la actualización de la Estrategia Nacional en Cáncer, el Derecho al Olvido Oncológico, la incorporación de la protonterapia al Sistema Nacional de Salud y la ampliación de los programas de detección precoz.

También destaca la inversión de 795 millones de euros del Plan INVEAT para renovar y ampliar 851 equipos de alta tecnología diagnóstica y terapéutica en hospitales públicos, y reconoce especialmente la labor de AMAMA Andalucía durante la crisis de los cribados por su denuncia de las irregularidades y su apoyo a las mujeres afectadas.