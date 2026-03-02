El PSOE propone prohibir la venta de vapeadores y bolsas de nicotina por Internet y en tiendas no especializadas

Archivo - Imagen de archivo de una persona usando un vapeador. - MAR&GEN - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para frenar el consumo de vapeadores y bolsas de nicotina, limitando su venta a canales autorizados y prohibiéndola en Internet y en tiendas no especializadas.

Según explica el PSOE en la PNL, el objetivo es poner fin al actual "descontrol" en la comercialización de estos productos, que, a su juicio, facilita la evasión fiscal y el incumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente.

En su exposición, el PSOE denuncia que casi el 50 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha, según la encuesta ESTUDES 2025. Además, destaca que muchos de estos dispositivos -que contienen baterías de litio y otros materiales contaminantes- se desechan fuera de los circuitos autorizados, incumpliendo la Ley 7/2022 y el Real Decreto 110/2015.

Por ello, el PSOE propone reforzar la inspección y supervisión, garantizando la verificación efectiva de la edad, la trazabilidad fiscal y el cumplimiento de las obligaciones sanitarias. Así como intensificar la coordinación interministerial entre Sanidad, Hacienda, Consumo y Transición Ecológica para alinear las políticas de salud pública, fiscalidad y sostenibilidad.

También defiende garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, obligando a fabricantes, importadores y distribuidores a financiar la recogida de residuos y aplicar el modelo de devolución 'uno por uno'. Además de limitar la venta, el PSOE apuesta por sancionar a quien incumpla en materia de venta a menores, evasión fiscal o gestión de residuos.

Por último, apuesta por valorar la ampliación de los programas de recogida y reciclaje, como el Plan de Reciclaje de Vapeadores de la Federació Catalana d'Estanquers y la Agéncia de Residus de Catalunya.