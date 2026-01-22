El PSOE propone nuevas medidas y tratamientos para las personas afectadas por la talidomida

Imagen de recurso de una persona en silla de ruedas. - PSOE

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) para impulsar nuevas medidas de apoyo a las personas afectadas por la talidomida, que se debatirá en la Comisión sobre políticas integrales de la Discapacidad.

La PNL ley detalla que la talidomida es una sustancia comercializada en España desde los años 50 que causó graves malformaciones congénitas en recién nacidos al ser prescrita a mujeres embarazadas. Además, el texto de la iniciativa matiza que, mientras en otros países se implementaron mecanismos de compensación al ir conociendo las consecuencias del medicamento, en España no se actuó de manera similar hasta la aprobación del Real Decreto de 2010, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya actualización se ha llevado a cabo en 2023, con el actual Gobierno.

Asimismo, y a raíz de la respuesta judicial que exime de responsabilidad a las farmacéuticas "al apreciar prescripción" de dichas acciones, la iniciativa apuesta por "estudiar" nuevas medidas para los afectados, así como facilitar tratamientos complementarios, tanto rehabilitadores como ortoprotésicos, y por eliminar el copago en prestaciones relacionadas con dichas lesiones.

También se pide desarrollar las actuaciones necesarias para que la empresa titular de la patente, Grünenthal, y las distribuidoras del fármaco, contribuyan económicamente al reconocimiento y reparación de los daños causados", así como la celebración de un "acto público de reconocimiento para las personas afectadas".

Por último, propone la celebración de un acto público para reconocer el trabajo y la contribución de las personas afectadas por la talidomida y sus familiares, tanto en la reivindicación de un justo resarcimiento por el daño causado como en la mejora del sistema de farmacovigilancia para evitar que situaciones similares puedan repetirse.