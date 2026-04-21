El PSOE propone una ley para equiparar la regulación de la crioconservación de ovocitos a la del semen

Archivo - Imagen de recurso de una inseminación artificial. - CEDIDA / CLÍNICA MARGEN - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha adelantado su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que busca equiparar la regulación de la crioconservación de ovocitos a la del semen, así como garantizar la plena libertad de las mujeres para decidir sobre ellos, estableciendo como plazo máximo de conservación la vida de la donante.

La diputada del PSOE Margarita Martín, encargada de defender la propuesta, ha explicado que el objetivo de la modificación es eliminar una diferencia "injustificable" entre la regulación de los ovocitos y la del semen. "Además, queremos reforzar la seguridad jurídica y eliminar requisitos que, lejos de proteger, limitan la autonomía de las mujeres", ha señalado.

En este contexto, ha subrayado que la ley actual establece que la crioconservación de ovocitos puede prolongarse hasta que los responsables médicos, con un dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro, determinen que la paciente ya no reúne los requisitos clínicos para someterse a técnicas de reproducción asistida. "Dicho de otro modo, la voluntad de la mujer no basta", ha lamentado.

En esta línea, la diputada del PSOE ha recriminado que la legislación vigente contiene una "asimetría" que ya no se sostiene ni desde el punto de vista técnico y jurídico ni desde el de la igualdad. "La voluntad de las mujeres no queda congelada cuando se congelan sus ovocitos o sus embriones. No se congela su libertad, ni su autonomía, ni su capacidad para decidir, ni su derecho a cambiar de opinión. No se congela su derecho a cerrar una tapa de su vida", ha enfatizado.

Al hilo, ha detallado que la propuesta incorpora una disposición adicional que mandata al Ministerio de Sanidad en el plazo de doce meses a revisar la Ley la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida: "Para adecuarla a los conocimientos científicos y técnicos actuales y para abordar la excesiva acumulación de preembriones en los bancos de los centros de fertilidad", ha concretado.

"No termina ahí. La acumulación de preembriones plantea también interrogantes jurídicos, éticos y de gestión que no pueden seguir aplazándose. No se trata de banalizar decisiones complejas, se trata de reconocer precisamente su complejidad y por ello garantizar que sean las mujeres quienes puedan afrontarlas con libertad, con información y con respaldo legal suficiente", ha ahondado.

"DEJA SIN RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA DE LOS PREEMBRIONES"

Por su parte, la diputada del PP Elvira Velasco ha apoyado la iniciativa del PSOE y ha lamentado que, con la legislación actual, "muchas mujeres quedan vinculadas durante años sin poder decidir libremente", algo que, a su juicio, genera "incertidumbre, costes económicos y situaciones de abandono". "No existe ningún país con una normativa similar a esta", ha agregado la 'popular'.

Sin embargo, Velasco ha reprochado que la modificación "deja sin resolver la problemática de los preembriones conservados", lo que "genera una clara incoherencia normativa".

En la misma posición se ha mostrado la diputada de Podemos Noemí Santana, que ha destacado que la proposición supone un "paso adelante"; no obstante, ha cuestionado que no se haya abordado también la situación de los preembriones: "Debería atajarse ahora mismo", ha afirmado.

Tras ello, la diputada de ERC Etna Estrems ha criticado el "tutelaje" al que están sometidas las mujeres: "Es profundamente paternalista, un tutelaje absoluto de la decisión consciente en algún momento de nuestra vida de, por ejemplo, no ser madres. La sociedad en la que vivimos todavía hoy nos juzga a todas las que un día decidimos que no queríamos tener hijos", ha lamentado.

"NOS TOMAN POR IDIOTAS EN NUESTRA PROPIA CARA"

Por último, la diputada de Vox María Ruiz ha señalado que la modificación de la ley "no va de mejorar sustancialmente la vida de las mujeres, sino de resolver un problema de las clínicas de fertilidad".

"Gracias a ustedes y a sus nefastas políticas, la edad media en España para tener el primer hijo está en los 32 años, una de las más altas del mundo, lo que empuja a miles de mujeres a recurrir a la ciencia para concebir y a someterse a tratamientos carísimos", ha destacado.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno ofrece a las mujeres "una vida más vacía, más triste y peor", ya que, a su juicio, las está obligando a posponer la maternidad. Asimismo, ha sostenido que los "verdaderos problemas" de las mujeres son otros, como no tener trabajo o no poder conciliar para ser madres.

"Lo que nos han proporcionado ha sido inseguridad en las calles y más violencia que nunca", ha afirmado, al tiempo que se ha preguntado "cuántos potenciales violadores se van a regularizar como consecuencia de las políticas de regularización masiva". "No nos toman ustedes por idiotas en nuestra propia cara", ha finalizado la diputada de Vox.