El PSOE propone que el 85% de los pacientes consiga cita en Atención Primaria en menos de 48 horas

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Sanidad del PSOE, Kilian Sánchez. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad del PSOE, Kilian Sánchez, ha avanzado este viernes que su formación incluirá en su programa electoral medidas para reducir los tiempos de las listas de espera, entre ellas, que el 85 por ciento de los pacientes que acudan a Atención Primaria puedan obtener una cita en un plazo máximo de 48 horas.

Para alcanzar este objetivo, ha propuesto reforzar la Atención Primaria mediante la interconexión de los sistemas nacionales de datos, así como mejorar la capilaridad, la transversalidad y el trabajo multidisciplinar.

"Tenemos que incrementar, todavía más, la estrategia de Atención Primaria y potenciar la figura de los profesionales sanitarios, para poder tener una capacidad de atención longitudinal", ha señalado Sánchez durante su participación en Diálogos ID.

Asimismo, Sánchez ha anunciado que el PSOE incluirá en su programa electoral el compromiso de destinar al menos el 7 por ciento del PIB en materia sanitaria.

Tras ello, el secretario de Sanidad del PSOE ha destacado que entre las prioridades de su formación también figuran cuatro iniciativas legislativas: la ley del medicamento, la ley del tabaco, la ley de alcohol y menores y la integración de las organizaciones de pacientes en los órganos de gobernanza.

Respecto a la ley del medicamento, Sánchez ha defendido la necesidad de actualizar una normativa que lleva 20 años sin renovarse, con el objetivo de garantizar el futuro de la industria farmacéutica y dar respuesta a las necesidades de los pacientes.

En este sentido, ha apostado por mejorar la accesibilidad, impulsar la innovación y reforzar la producción de medicamentos estratégicos, "para reducir la dependencia de España respecto a Europa y de Europa respecto a otros países".

Sobre los precios dinámicos de la ley del medicamento, ha señalado que deben tener en cuenta los resultados en salud y ofrecer protección a las empresas que producen medicamentos estratégicos. "Especialmente aquellas dedicadas a los genéricos que ofrecen tratamientos necesarios a bajo coste", ha añadido.

PONER EN MARCHA LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Al hilo, Sánchez ha señalado que otra de las prioridades del PSOE, si tiene la oportunidad de dirigir el Ministerio de Sanidad, será poner en marcha "de una vez" la Agencia Estatal de Salud Pública, cuya sede, según ha indicado, estará previsiblemente en Zaragoza, aunque su ubicación todavía no se ha oficializado. "Es una cuestión avanzada, pero aún pendiente de formalizar", ha agregado.

Por otra parte, ha afirmado que otro de los objetivos del PSOE es conseguir renovar el actual Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. En este punto, ha lamentado que en la anterior legislatura se generó un documento de "disenso" cuando "debía ser de consenso".

"Nosotros defendimos un Estatuto Marco en el que los médicos estuvieran integrados en el conjunto de las profesiones sanitarias, con un articulado específico para la profesión médica", ha finalizado.