Imagen del Foro Sanidad ‘España de la investigación a la innovación en salud’, en el Hotel Intercontinental, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Estrategias de Salud del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha defendido un modelo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario que revierta en beneficio de la población y ha asegurado que el PSOE rechaza el sistema de financiación de la Comunidad de Madrid, al considerar que parte de presupuestos reducidos al inicio de la legislatura que se incrementan al final para destinarlos a grupos privados.

"La Comunidad de Madrid hace un presupuesto reducido y luego, a final de legislatura, se incrementa y directamente se da a grupos privados, donde se impide la inversión en lo público, que es la inversión que nos va a dar para todos", ha criticado Aparicio.

Así se ha mostrado la coordinadora de Estrategias de Salud del Ministerio de Sanidad durante su intervención en el encuentro 'Foro Sanidad: España, de la investigación a la innovación en salud', organizado por Europa Press. En la jornada, representantes de PSOE, Frente Amplio, Vox y PP han debatido, entre otros aspectos, sobre la colaboración público-privada en el sistema sanitario.

En este contexto, el exconselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia y candidato al Congreso por el PP, Julio García Comesaña, ha subrayado que la colaboración público-privada es algo "intrínseco" a la sanidad, al tiempo que ha afirmado que son socios "necesarios y complementarios". "Defendemos que la activad sanitaria puede complementarse en centros privados, compartiendo información", ha agregado.

Por su parte, la diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea regional, Marta Carmona, que ha representado a Frente Amplio, ha señalado que la clave es que "todo el mundo se siente y aporte su visión". En este sentido, ha defendido que, cuando se destinan fondos públicos, debe existir una utilidad social y que cada parte debe contribuir desde sus competencias para garantizar que "las necesidades de la población estén bien atendidas".

Tras ello, la portavoz de Sanidad de Vox en la Asamblea de Madrid, Raquel Barrero, ha abogado por mejorar la regulación de la colaboración público-privada para ofrecer seguridad a las empresas privadas, pero siempre bajo criterios de "transparencia y posibilidad de retorno". "Este modelo puede resultar beneficioso para el sistema sanitario público siempre que esté debidamente regulado y cuente con obligaciones de transparencia que garanticen que la inversión revierta en la sociedad", ha destacado.