El PSOE avanza que presentará iniciativas en todos los territorios para blindar el derecho de las mujeres a abortar

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, durante una entrevista para Europa Press, a 17 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha avanzado que las socialistas van a presentar iniciativas en todos los territorios para blindar el derecho de las mujeres a abortar y exigir a todas aquellas administraciones que no cumplen con la creación del registro de objetores que lo hagan.

Así lo ha puesto de manifiesto en una reunión sectorial celebrada este jueves en Ferraz con las secretarias de Igualdad de las federaciones socialistas, las portavoces de los parlamentos autonómicos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha asistido de forma telemática desde Bruselas.

En respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Bernabé ha afirmado que "ni una sola mujer se irá a ningún sitio a abortar que no sea la sanidad pública". En este sentido, ha acusado al PP de defender "el mismo concepto de siempre sobre la mujer" y ha dicho que se le ha caído "la careta" a "la primera de cambio".

Asimismo, Bernabé ha explicado que la agenda feminista de los socialistas incluye iniciativas como la Ley de violencia Vicaria de o la "necesaria inclusión" del derecho al aborto en la Constitución.

Otra de las iniciativas que presentará el PSOE en los territorios que "han mostrado graves deficiencias en materia de prevención y detección del cáncer", será fiscalizar y hacer un "seguimiento permanente" de todos esos programas dirigidos a mujeres.

Bernabé ha defendido los más de 140 años de lucha feminista del PSOE, el legado socialista que incluye figuras como Carlota Bustelo, una figura clave en la articulación de los derechos de las mujeres en la España democrática y que ha fallecido este jueves, 16 de octubre. Las socialistas han acordado también homenajear a Bustelo y recordar su "importantísimo legado" para con las mujeres de España.