PSN y Consejo de Dentistas abogan por reforzar protección y seguridad en el ejercicio de estos profesionales - PSN

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la compañía aseguradora Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Armando Solís, y del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, han celebrado una reunión institucional en la que han mostrado su "voluntad compartida de reforzar la protección y la seguridad en el ejercicio" de estos profesionales y del resto de sanitarios.

Este encuentro, que se ha celebrado en Madrid, en la sede de la mencionada entidad empresarial, y que ha contado con la asistencia, también, de su secretario, José María Suárez Quintanilla, ha constatado, a juicio de esta, la "excelente relación" existente entre ambas instituciones.

En este contexto, desde PSN han puesto de manifiesto que la misma mantiene "una estrecha vinculación con el ámbito sanitario y con las organizaciones profesionales que lo representan". De hecho, han asegurado que esta es la "entidad aseguradora de referencia para este colectivo".

Esta visita "ha permitido abordar cuestiones de interés común y reforzar los lazos institucionales entre el Consejo General de Dentistas y PSN", ha sostenido esta última, que ha subrayado que la misma se ha llevado a cabo "en un clima de cordialidad y cooperación".