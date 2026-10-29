Archivo - El psiquiatra Juan de Dios Molina, nuevo Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA CLÍNICA - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Juan de Dios Molina Martín, jefe de Sección del Centro de Salud Mental de Villaverde, vinculado al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, es el nuevo presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), en sustitución del doctor Edorta Elizagarate, que ocupaba el cargo desde 2023.

Hasta ahora vicepresidente de la entidad, cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional en atención psiquiátrica, investigación y docencia. El relevo se ha producido en el marco del V Congreso de la SEPC, celebrado en Zamora, que ha reunido a especialistas para abordar los desafíos de la atención a la salud mental y las novedades de la práctica clínica.

"Asumo la presidencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica con ilusión, responsabilidad y el compromiso de dar continuidad al trabajo desarrollado por la anterior Junta Directiva, presidida por el doctor Edorta Elizagarate, y con el propósito de seguir impulsando la actividad científica, formativa y divulgativa de la Sociedad, acercar los avances de la psiquiatría a la práctica clínica y contribuir a mejorar la atención a los pacientes", ha señalado.

Entre las prioridades de la nueva Junta Directiva figuran la mejora de la salud física de las personas con trastornos mentales, la formación de los profesionales más jóvenes, el fortalecimiento de la colaboración entre especialidades y la incorporación de los avances científicos a la práctica clínica.

Estas líneas de trabajo buscan reforzar el papel de la SEPC en la mejora de la atención psiquiátrica y favorecer una asistencia cada vez más integral, actualizada y basada en el conocimiento científico. "Queremos continuar fortaleciendo el papel de la SEPC como punto de encuentro para los profesionales y como sociedad científica comprometida con los retos actuales y futuros de nuestra especialidad", ha señalado el nuevo presidente de la SEPC.