Un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental acompaña en el autobús a los españoles del MV Hondius

Autocares de la UME con los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius c - Álex Rosa

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental está acompañando en el autobús que les ha llevado al aeropuerto de Tenerife Sur a los españoles que han bajado del crucero MV Hondius, fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife).

El desembarco de los primeros pasajeros del crucero MV Hondius a dado comienzo sobre las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular) con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles hacia el aeropuerto Tenerife Sur en autobuses de la UME.

El operativo se ha iniciado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Así, el protocolo establece que los pasajeros vayan desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.

Además, lo harán según la disponibilidad de los vuelos en pista y de los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país.

PAÍSES BAJOS, SEGUNDO PAÍS EN DESEMBARCAR

La segunda nacionalidad en ser evacuada será Países Bajos, en cuyo avión también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación; mientras que posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).

Finalmente, la previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.