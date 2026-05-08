Un psiquiatra alerta del creciente alarmismo sobre el uso de sustancias entre jóvenes pese a la caída de su consumo

Archivo - Imagen de recurso de una persona que rechaza beber. - SHUTTERSTOCK - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Psiquiatría de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Miquel Roca, ha advertido de que existe un creciente alarmismo social sobre el consumo de sustancias por parte de los jóvenes, pese a que los últimos datos reflejan un descenso del uso de las principales drogas.

"Por qué existe ese alarmismo social generalizado cuando los datos no concuerdan con él es algo que los expertos en salud mental debemos preguntarnos. Ahora parece que hay un cierto boom alrededor de la salud mental, y eso es positivo, porque cuanto más se hable, antes llegarán recursos y soluciones, pero una cosa es hablar y otra distinta que todo adquiera una connotación negativa", ha afirmado Roca, durante su participación en el 28º Congreso de la Sociedad Española de Patología Dual, que se celebra en Valencia.

En este contexto, el experto recuerda que, según datos de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) de 2025 del Ministerio de Sanidad, realizada entre estudiantes de 14 a 18 años, se observa un descenso generalizado en el consumo de las principales drogas (alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, anfetaminas, éxtasis, 'poppers', metanfetaminas, etc.) en los últimos 30 días con respecto a 2023.

La caída respecto a 2012, por ejemplo, es especialmente relevante en el caso del alcohol (23 puntos), el tabaco (casi ocho puntos en el consumo diario) o el cannabis (siete puntos menos respecto a 2014). Tendencias similares se pueden encontrar en la Encuesta sobre Alcohol y otras drogas en España (EDADES) de 2024.

Sin embargo, Roca indica que la actual sensación es que los jóvenes cada vez empiezan antes a consumir este tipo de sustancias. Para el experto, el factor humano, que "siempre tiende a fijarse en lo negativo y no en lo positivo" podría estar detrás de ese alarmismo: "Lo negativo encuentra más eco en los medios de comunicación y en las redes sociales. En cambio, parece que a las buenas noticias les cuesta encontrar hueco".

Según Roca, esas malas noticias, no obstante, suelen venir también de estudios y encuestas, en muchas ocasiones realizadas únicamente 'on line', una metodología que para el psiquiatra podría estar distorsionando la realidad. "Es muy posible que los datos recogidos así estén sobrevalorando el consumo de sustancias y los estados emocionales y psicopatológicos de las personas que participan en estas encuestas", sostiene.

Un ejemplo en ese sentido, según el experto, es un estudio publicado hace unos años en la revista 'Journal of Affective Disorders' -en el que participó el propio Roca- con datos de estudiantes de primer año de las Universidades de Andalucía, Cataluña, Islas Baleares y País Vasco. Los resultados del mismo apuntaban que el 35,7 por ciento de los estudiantes universitarios españoles de primer curso habría presentado síntomas de trastorno mental a lo largo del último año y casi un 17 por ciento de trastorno por abuso de sustancias.

"Vamos un poco a contracorriente y nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, pero creemos que esta reflexión hay que hacerla para no levantar más alarmas de las necesarias y para que no parezca que casi toda la población juvenil consume todo tipo de sustancias o tiene problemas de salud mental. Nos parece que tenemos que debatir si estamos analizando correctamente estos datos y evitamos determinados sesgos de representatividad", ha reflexionado.

APUESTA POR LOS ESTUDIOS DE DOBLE FASE

Según el catedrático, numerosos estudios sobre salud mental adolescente, especialmente a raíz de la pandemia y en poblaciones universitarias, se están realizando a través de encuestas 'online', sin que a ellas les siga a continuación una entrevista clínica, cara a cara, para confirmar las respuestas de los estudiantes y valorar la existencia real de un diagnóstico de trastorno mental.

"En estas encuestas 'online', en una única fase, ha participado solo el 20 por ciento de los estudiantes a quienes se les solicitaron sus respuestas. Podrían estar participando en mayor medida quienes tienen problemas emocionales, uno de los factores que podría estar sobredimensionando algunos aspectos", ha añadido el experto.

Esto, según Roca, es algo que se puede constatar con otra parte del estudio que están realizando en la actualidad y en la que están ofreciendo intervención psicoterápica 'online' a los alumnos que en las encuestas afirman sufrir síntomas compatibles con una adicción o un trastorno de salud mental.

"La participación en una intervención sencilla, 'online' también, pero no se corresponde con las cifras de prevalencia de trastornos mentales de los estudios en universitarios", ha apuntado. El psiquiatra, no obstante, ha reconocido que también es posible que a una edad tan temprana a muchos de estos jóvenes les cueste ir a tratamiento por el estigma que todavía hay asociado a los trastornos mentales.

Roca, en todo caso, ha dejado claro que esta reflexión no pretende minusvalorar la problemática de la salud mental adolescente, "que requiere claramente de políticas públicas y universitarias en forma de servicios de detección y atención", sino plantear si los estudios científicos desde la pandemia con una metodología determinada están ofreciendo una mirada sesgada y generando más alarma social de la necesaria.

En ese sentido, el experto ha abogado por la realización de estudios de doble fase, aquellos en que la encuesta 'online' inicial es seguida de una entrevista clínica presencial con los participantes. "Está claro que este tipo de estudios son más costosos y complejos, pero creemos que son los que nos pueden dar una imagen más real y no sobredimensionada del problema", ha concluido.