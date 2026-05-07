España deja a los países decidir si envían aviones a por sus nacionales del MV Hondius o lo hace la UE

Archivo - La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha señalado este jueves que España está dejando "el día de hoy" para que los países con ciudadanos en el crucero 'MV Hondius' que todavía no se han pronunciado decidan si enviarán aviones a Tenerife para repatriarlos o se acogerán al Mecanismo Europeo de Protección Civil.

De no hacerlo, se podría encargar de ello Países Bajos, que "ha asumido plenamente su responsabilidad" con el crucero "desde el primer momento". Por el momento, Estados Unidos (EEUU) ha mostrado su disposición a enviar un avión para recoger a sus compatriotas el tema está "muy avanzado" con Reino Unido.

"Se está dando la oportunidad a los países de que si lo consideran directamente recojan a sus compatriotas. Y en cualquier caso podríamos decir que hay un mecanismo subsidiario y es que si hubiera alguien, especialmente de la tripulación, para el que su país de origen no hiciera un envío de un avión especial, correspondería realizar esa operación a Holanda, que desde el primer momento de manera responsable han asumido el papel que tienen y que corresponde", ha explicado.

Según ha dicho, hay un total de doce países adheridos al Mecanismo Europeo de Protección Civil que tienen ciudadanos dentro del barco, ya sea con pasajeros o como tripulación contando con España. Estos son Países Bajos (seis pasajeros y cinco personas de la tripulación), Alemania (siete pasajeros y un miembro de la tripulación), Francia (cinco pasajeros), Ucrania (cinco personas en la tripulación), Turquía (tres pasajeros), Irlanda y Bélgica (dos pasajeros cada uno), Grecia (un pasajero) y Polonia, Portugal y Montenegro (una persona de la tripulación cada una).

A su vez, el buque también tiene pasajeros y tripulación de once países ajenos a la Unión Europea (UE): Filipinas (38 miembros de la tripulación), Gran Bretaña (19 pasajeros y cuatro personas de tripulación), Estados Unidos (EEUU) (con 17 pasajeros), Canadá y Australia (cuatro pasajeros cada uno), India (dos personas de tripulación), Japón, Nueva Zelanda y Argentina (un pasajero cada uno) y Rusia y Guatemala (un miembro de la tripulación cada uno).

"NO VA A HABER NINGUNA POSIBILIDAD DE CONTACTO"

Por otro lado, ha transmitido su "absoluta tranquilidad" a la población canaria y ha aclarado que el crucero llegará a Tenerife el domingo a media mañana "si todo va conforme con lo previsto".

"Que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto", ha indicado en una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

En concreto, ha señalado que los pasajeros no saldrán del barco hasta que no hayan llegado los aviones que les llevarán a sus países de origen. Una vez lo hagan, los pasajeros considerados asintomáticos serán trasladados con un proceso "ágil y rápido de diez minutos" al aeropuerto con medios de la naviera, "pero supervisados por el Gobierno".

"Van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir", ha recalcado.

A su vez, ha recalcado que las personas que intervengan en el proceso contarán "con todos los equipos de protección necesarios para garantizar su integridad bajo los más altos estándares".

"SE ESTÁ HACIENDO TODO DESDE EL DIÁLOGO"

Barcones ha resaltado que las decisiones se están tomando "bajo las directrices de (instituciones sanitarias) como la OMS o los organismo sanitarios de la Comisión Europea, el Gobierno y siempre en coordinación con la comunidad autónoma" para garantizar el bienestar de las personas que están en este barco y para garantizar la salud pública.

"Se está haciendo todo desde el diálogo y el acuerdo, tanto a nivel internacional como dentro del seno de nuestro país, con la comunidad autónoma", ha recalcado.

Por esta parte, ha recalcado que España "va a seguir este camino", "el de generar acuerdos con la comunidad internacional y dentro de nuestro país". "Que esté todo absolutamente preparado, cualquier tipo de contingencia, de eventualidad, desde lo más frecuente, lo más normal, que es lo que esperamos que ocurra, a cualquier evento extraordinario que pudiera suceder", ha subrayado.