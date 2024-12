La Proposición de Ley para mejorar la protección de los donantes en vivo vuelve al Congreso con una enmienda del PP

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha ratificado este miércoles por unanimidad una enmienda del Grupo Parlamentario Popular (GPP) a la Proposición de Ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante, por lo que la iniciativa volverá al Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja se pronuncie sobre la enmienda.

Durante la sesión plenaria del Senado, se ha debatido el informe de la Ponencia designada para estudiar la Proposición de Ley, que mantenía el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de una enmienda formulada por el GPP, que hacía referencia a la Disposición adicional única de la Proposición, sobre la evaluación de los efectos de la iniciativa, una vez entre en vigor, por parte del Gobierno.

La enmienda presentada por el Partido Popular insta al Gobierno a que, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, elabore un informe de evaluación de sus efectos y valore a partir de esto la posible extensión de su ámbito de aplicación, remitiendo todo ello a las Cortes Generales. Ahora, esta enmienda aprobada será sometida a votación en el Congreso y, en caso de no contar con los apoyos suficientes, quedará aprobado el texto anterior de la Proposición de Ley, sin dicha enmienda.

Sobre este asunto, la senadora del GPP María del Rocío Dívar ha explicado que la enmienda "pretende, sencillamente, corregir el texto que viene del Congreso" y ha expresado su sorpresa ante el rechazo mostrado por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), que presentó un voto particular en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones frente a esta enmienda pidiendo "la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 1".

"Estamos proponiendo la evaluación de las políticas públicas, por un lado, y, por otro lado, la transparencia y que se informe a las Cortes Generales", ha detallado Dívar sobre el propósito de la enmienda. Para concluir, ha indicado que, para el GPP, este texto "es correcto", pero también "mejorable", por lo que su objetivo con la enmienda es "reforzar la seguridad jurídica" de la norma para que esté "completa".

Frente a esto, el GPS ha presentado una enmienda para volver al texto remitido por el Congreso. La senadora del Partido Socialista (PSOE) Rocío Briones ha defendido este regreso al texto de la Cámara Baja señalando que la evaluación 'ex post' que argumenta el GPP para justificar su enmienda "ya se recoge en la disposición adicional única" del documento.

Así, Briones ha hecho referencia al texto original de esta disposición, que recoge que "en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno deberá evaluar si los efectos de su aplicación han resultado en un incremento tangible y real del número de personas donantes vivas". Además, ha indicado que también se propone en su caso la extensión del ámbito de aplicación de la ley.

"La reacción de la enmienda, como digo, del Partido Popular es absolutamente prescindible, ya que supone dilatar el tiempo en el que el Gobierno, si es necesario, vaya a ampliar el ámbito de aplicación y los beneficios para las personas donantes vivas. Por lo que repito, la disposición adicional única que incluye ya la ley no genera dudas, no presenta ninguna ambigüedad del proceso de evaluación y posterior ampliación a potenciales donantes vivos no incluidos en su ámbito actual", ha aseverado Briones.

En las votaciones, la enmienda del PSOE para volver al texto del Congreso ha sido rechazada por 111 votos a favor, 144 en contra y una abstención. Mientras, el texto modificado por la Comisión ha recibido 154 votos a favor, 101 en contra y una abstención.

RECONOCER UN CONJUNTO DE PERMISOS RETRIBUIDOS

El objeto de la Proposición de Ley es reconocer un conjunto de permisos retribuidos para aquellas situaciones ligadas con la donación en vivo de órganos o tejidos que no están actualmente cubiertas. De este modo, la baja laboral por donación de órganos será considerada una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes. Esto implica que no se exigirá un periodo previo de cotización para acceder a la prestación económica y esta se recibirá desde el primer día del inicio de la baja y será equivalente al cien por cien de la base reguladora establecida para la prestación de esta incapacidad.

Además, pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para "articular un permiso retribuido por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de información, para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos", cubriendo así aquellas ausencias necesarias que "no queden cubiertas por la situación especial de incapacidad temporal".

Durante el turno de portavoces, el senador de Vox Fernando Carbonell ha señalado que las personas desempleadas y las autónomas "quedan fuera" de esta iniciativa, algo que ha calificado de "incongruencia". Asimismo, ha explicado el voto en contra de su partido haciendo referencia a las palabras de la diputada Lourdes Méndez, quien había indicado que querrían haber votado a favor, "pero los grupos proponentes han impedido que así sea". En este sentido, ha apuntado a que el grupo "no puede estar de acuerdo con la forma en la que se ha planteado, ni tampoco con el fondo" de la Proposición de Ley.

Mientras, desde Izquierda Confederal, el senador Fabián Chinea ha celebrado que España sea "líder mundial en materia de trasplantes" y ha hecho hincapié en que un gesto de "naturaleza altruista" como es la donación debe contemplarse en la normativa laboral "para evitar cualquier tipo de penalización en los derechos del trabajador o de la trabajadora por el hecho de contribuir a esta condición".

Asimismo, Nerea Ahedo, del PNV, ha reiterado el reconocimiento a las personas donantes por su "generosidad" y en especial a los donantes vivos. "Porque estas personas deciden, y esto es literal, dar una parte de sí mismas para que alguien mejore su calidad de vida o incluso para que alguien pueda seguir viviendo", ha apostillado.

En este sentido, Ahedo ha mostrado el apoyo de su grupo a la Proposición de Ley y ha indicado que esta permitirá dar cobertura antes, durante y después del proceso de trasplante. "El intra y el post ya estaban cubiertos, no de manera suficiente, pero estaban cubiertos y el pre estaba olvidado", ha precisado.

Por último, el senador Francesc Xavier Ten, de Junts per Catalunya, ha subrayado la necesidad de contar con la protección que contempla esta Proposición de Ley y ha señalado que, para ello, se deben cambiar todas las leyes y estatutos que se requieran. "La pregunta sería por qué no se ha hecho antes una proposición de ley así o por qué no ha habido un proyecto de ley. ¿Es que acaso no es un síntoma de un país que escucha a la gente aquel en que dar un órgano sea una contingencia protegida?", ha aseverado Ten.