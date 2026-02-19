El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo atiende 1.933 nuevos casos entre 2023 y 2024, una cifra récord

Archivo - Médico con problemas de salud mental. - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), atendió 1.933 nuevos casos entre 2023 y 2024, lo que supone una cifra récord desde que hay registros, según se desprende del Informe 2025.

El documento, presentado este jueves durante el XI Congreso PAIME y II Encuentro Internacional del PAIME, que se celebra en Alicante, tiene carácter bienal y recoge una tendencia ascendente en el número de atenciones ofrecidas por este programa en los últimos años, con un aumento del 13 por ciento respecto al periodo 2021-2022 y del 61 por ciento si se compara con los años 2019 y 2020.

"Se confirma esta tendencia ascendente, sobre todo desde la pandemia de Covid-19. Por tanto, lo que nos pasó en la pandemia no fue puntual, sino que lo vamos a arrastrar consecutivamente en años siguientes", ha explicado la vicepresidenta primera de la FPSOMC y de la OMC y coordinadora nacional del PAIME, Mª Isabel Moya.

