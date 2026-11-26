Archivo - Imagen de recurso de una persona con migraña. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANTONIOGUILLEM

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Cefaleas (FECEF), la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) y la Sociedad Española de Neurología (SEN) se han unido para pedir a los grupos políticos, a pocos días de las elecciones generales, que contemplen poner en marcha un Plan Estratégico Nacional de la Migraña.

En este contexto, las entidades han recordado que la migraña afecta en España a un 12 por ciento de la población, y a pesar de ser una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, especialmente entre mujeres en edad laboral, y del compromiso público adquirido por el Ministerio de Sanidad en septiembre de 2023, esta enfermedad neurológica grave continúa careciendo de una hoja de ruta nacional incluida en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Es necesario cambiar la dinámica actual y avanzar hacia un abordaje integral de la enfermedad que sitúe a los pacientes en el centro de la atención. La puesta en marcha de un Plan Estratégico constituye una oportunidad única para definir una hoja de ruta compartida que permita mejorar el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la calidad asistencial. Solo a través de un trabajo coordinado entre profesionales, pacientes e instituciones será posible avanzar hacia una atención más equitativa, eficiente y centrada en las personas", ha señalado el presidente de la SEN, Jesús Porta-Etessam.

Por su parte, el director de la FECEF, José Miguel Láinez, ha explicado que el objetivo es trabajar con constancia y planificación, huyendo de las acciones aisladas, para mejorar la divulgación y la concienciación social sobre la problemática que viven las personas con cefalea y su entorno.

"El Plan Estratégico Nacional de la Migraña debe convertirse en una hoja de ruta que impulse actuaciones coordinadas y sostenidas en el tiempo, tanto en el ámbito sanitario como en el social. Desde la Fundación estamos trabajando para contribuir a que este compromiso se haga realidad cuanto antes. Es fundamental trasladar a la sociedad que la migraña no es un simple dolor de cabeza, sino una enfermedad neurológica que puede tener un impacto muy profundo en la vida de quienes la padecen y de su entorno", ha añadido Láinez.

Según los especialistas, en más del 90 por ciento de los casos el dolor de cabeza se debe a una cefalea primaria y hasta un 46 por ciento de la población española presenta algún tipo de cefalea activa, siendo la migraña y la cefalea tipo tensión los tipos de cefalea primaria activa más frecuentes. Sin embargo, según datos de la SEN, más de un 40 por ciento de los pacientes que sufren dolor de cabeza con cierta recurrencia está aún sin diagnosticar.

"Las cifras son preocupantes. Especialmente si tenemos en cuenta que las cefaleas crónicas producen entre cuatro y seis veces más discapacidad que las episódicas y que estos pacientes suelen presentar una peor respuesta al tratamiento. A pesar de su elevada prevalencia, siguen siendo enfermedades estigmatizadas y poco reconocidas. Muchos pacientes no están adecuadamente controlados, se automedican o tardan en acudir al médico porque no identifican lo que les ocurre como una enfermedad neurológica que requiere atención", ha advertido el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN Roberto Belvís.

MEDIDAS CONCRETAS

Por su parte, la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina, ha reclamado que el compromiso anunciado por el Ministerio de Sanidad se traduzca en medidas concretas. "Un Plan Estratégico es imprescindible para mejorar la vida de los millones de personas que convivimos con una enfermedad neurológica que va mucho más allá del dolor y que condiciona nuestra vida personal, familiar, social y laboral", ha resaltado.

Asimismo, las entidades ha denunciado el infradiagnóstico y retraso asistencial, ya que afirman que un 25 por ciento de los pacientes en España sigue sin diagnóstico y la demora media supera los dos años, lo que favorece la automedicación y la cronificación de la enfermedad.

Además, indican que el acceso a unidades especializadas de cefaleas, a circuitos asistenciales ágiles y a las terapias preventivas más innovadoras varía drásticamente según la comunidad autónoma de residencia.

Por último, subrayan que el coste asociado a la migraña crónica supera los 12.900 euros anuales por paciente, derivado en gran medida del absentismo y la pérdida de productividad laboral.