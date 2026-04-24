Profesionales del Hub Alzheimer Barcelona piden a la ministra de Sanidad un Plan Alzheimer ante los nuevos tratamientos

Archivo - Pilar coge la mano de Valentín, su marido, que tiene Alzheimer. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

En una carta abierta remitida al Ministerio de Sanidad, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y las Consejerías de salud, profesionales de las instituciones que conforman el Hub Alzheimer Barcelona han reclamado un Plan Alzheimer específico en España ante la situación actual de acceso a los nuevos tratamientos modificadores de dicha enfermedad.

En la misiva, en la manifiestan su preocupación, han lamentado que en 2026 los pacientes españoles no se puedan beneficiar "de forma real y equitativa" de lecanemab ni de donanemab, ambos aprobados por la Comisión Europea.

El Hub Alzheimer Barcelona está integrado por Ace Alzheimer Center Barcelona, BarcelonaBeta Brain Research Center, Fundación Pasuqal Maragall y los hospitales Clínic, Sant Pau, del Mar y Vall d'Hebron.

Apuntan que la evidencia científica ya ha demostrado que son seguros y efectivos, y que el debate real debe ser "cómo garantizar un acceso seguro, equitativo, financieramente sostenible y clínicamente bien organizado", y han reclamado negociación en este ámbito.

ADAPTAR EL SISTEMA

Los profesionales aseguran que la inversión necesaria para adaptar el sistema no puede presentarse como un "esfuerzo extraordinario" exigido únicamente por la llegada de dos nuevos fármacos, sino que debería ya estar hecha.

"Llevamos años reclamando un refuerzo estructural del circuito de diagnóstico y atención al Alzheimer: biomarcadores, neuropsicología, resonancia magnética de seguimiento, consultas especializadas, circuitos asistenciales ágiles y equipos multidisciplinares con experiencia", reza la carta.

Consideran que lecanemab y donanemab suponen solamente el inicio de una nueva etapa, por lo que España necesita "un plan Alzheimer específico que permite afrontar este reto de forma global", que ordene el diagnóstico precoz con biomarcadores, formación de profesionales, coordinación entre niveles asistenciales y equidad territorial.

BANALIZACIÓN E INEQUIDAD

Desde el Hub Alzheimer Barcelona señalan que ni la demencia ni el Alzheimer son una consecuencia inevitable del envejecimiento, y piden luchar "contra la banalización del deterioro cognitivo como si fuera lo normal de hacerse mayor".

Asimismo, se muestran preocupados de la posible situación de inequidad respecto a estos medicamentos: "Si el acceso efectivo queda de facto restringido al ámbito privado, solo podrán beneficiarse quienes puedan permitírselo".