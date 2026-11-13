La profesión médica internacional reivindica el liderazgo clínico, deontología y autonomía del médico en la era digital

IX Convención de la Profesión Médica. - OMC

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El liderazgo clínico del médico y la defensa estricta del código deontológico son pilares irrenunciables para garantizar la seguridad del paciente y la sostenibilidad de los sistemas sanitario, según han indicado los máximos representantes de la sanidad española, europea e internacional en la IX Convención de la Profesión Médica, organizada por la OMC en Madrid.

Frente a las tendencias de fragmentación asistencial, la profesión ha reivindicado que el modelo sanitario moderno debe estructurarse bajo la coordinación y el liderazgo indiscutible del médico, pieza vertebradora de los equipos multidisciplinares.

El presidente de la OMC, Tomás, Cobo ha situado a los colegios profesionales como los guardianes insustituibles de la ética: "los colegios defendemos el compromiso deontológico y el servicio de la sociedad como la única brújula posible en un entorno sanitario complejo". Asimismo, ha puesto en valor la entrega histórica del colectivo y la experiencia acumulada en la construcción del Sistema Nacional de Salud.

Uno de los ejes capitales de la Convención ha girado en torno a la irrupción de la IA. El presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), Dr. Jung Yul Park, ha elogiado el liderazgo internacional de la profesión médica española y ha lanzado una advertencia nítida sobre la digitalización "la Inteligencia Artificial debe actuar exclusivamente como multiplicador de capacidades, pero la responsabilidad clínica y la decisión última, residen y residirán siempre en el criterio humano profesional".

"La tecnología no puede ni debe sustituir el juicio clínico, la empatía y la altura humana que definen el acto médico", han coincidido los líderes internacionales, alertando sobre los riesgos de deshumanización y el impacto del agotamiento profesional global.

La Convención ha querido rendir tributo explícito a la altura humana y el compromiso inquebrantable de los médicos ante cualquier crisis humanitaria, emergencia o catástrofe, demostrando que la vocación trasciende fronteras y protocolos ordinarios.

En este escenario global convulso, marcado por la presión asistencial, la desinformación y las agresiones a sanitarios, Europa e Iberoamérica han sellado una alianza estratégica para blindar la independencia de los facultativos y exigir condiciones de ejercicio dignas que aseguren una Medicina basada estrictamente en la ciencia, la ética y el humanismo.

El encuentro, inaugurado esta mañana, ha contado con la asistencia de más de 500 profesionales médicos y ha reunido a las principales autoridades mundiales.

La mesa inaugural ha contado con las intervenciones de Tomás Cobo, Jung Yul Park, presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica Latinoamericana del Caribe (CONFEMEL), Tiago Villanueva, presidente de la Unión Europea de Médicos de Atención Primaria (UEMO) y las órdenes médicas de Francia e Italia, Stéphan Oustric y Filippo Anelli, respectivamente.