La profesión médica denuncia que el acuerdo de Estatuto Marco "perpetúa las penosas condiciones laborales" del colectivo

Sesión informativa organizada por el Comité del Profesionalismo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. - ICOMEM

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité del Profesionalismo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) han denunciado que el acuerdo de Estatuto Marco firmado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SATSE "perpetúa las penosas condiciones laborales" del colectivo médico.

Durante una sesión informativa celebrada este miércoles, las organizaciones médicas han reiterado su rechazo y malestar ante el acuerdo al que llegaron Sanidad y sindicatos del Ámbito de Negociación este lunes para aprobar el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, que consideran que supone un "retroceso" en la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El texto acordado incluye un capítulo destinado a la profesión médica, que para estas organizaciones no es suficiente. "Según el texto, los médicos seguirán obligados a realizar jornadas de guardia de 17 horas y/o 24 horas, y jornadas semanales de 45 horas en promedio; formuladas bajo excepciones de consentimiento y necesidades de los servicios. Los límites máximos se podrán rebasar en 150 horas más al año, como en el texto anterior, sin la consideración de horas extra", han explicado en un comunicado.

De este modo, han insistido en la necesidad de contar con un Estatuto Médico que regule y reconozca el "grado de responsabilidad" que asumen estos profesionales en el proceso asistencial y garantice la "dignidad, estabilidad laboral y seguridad" de la profesión para poder prestar el servicio asistencial humano y de calidad que los pacientes necesitan.

Según han detallado, esta regulación específica debería contemplar jornadas laborales iguales a las del resto de profesiones sanitarias, "sin discriminaciones ni excepciones para el colectivo médico". Así, han expresado su rechazo a las guardias de 24 horas, "perjudiciales" para la seguridad del paciente y para la salud del profesional, y han señalado que la sobrecarga asistencial y laboral generan cifras alarmantes de 'burnout', especialmente entre los médicos residentes.

Asimismo, el Estatuto propio incluiría la creación del grupo A+, con el objetivo de reconocer los más de 10 años de formación de los médicos, incluendo el Grado universitario, MIR y especialidad. También han abogado por el reconocimiento de la profesión de riesgo, debido a la exposición a agentes biológicos, químicos, jornadas extenuantes, el estrés inherente a la toma de decisiones críticas y las elevadas cifras de 'burnout' que afectan al colectivo.

En paralelo, han reclamado protección frente a las agresiones, sobre todo en Atención Primaria (AP), formación de calidad para el personal MIR y un reconocimiento retributivo acorde al nivel técnico y científico desarrollado, en consonancia con la responsabilidad asumida y en el contexto europeo. En este punto, han aseverado que cada año migran entre 400 y 600 médicos a otros países de la Unión Europea.