MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde principios de 2025, se han notificado 3,6 millones de casos de dengue y más de 1.900 muertes relacionadas con el dengue en 94 países de la Región de Europa de la OMS (EURO), las Regiones de las Américas (OPS), Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental (SEARO y WPRO, respectivamente), la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS (EMRO) y África.

En la UE/ Espacio Económico Europeo (EEE) se han notificado cuatro nuevos casos autóctonos la semana pasada en Francia, en total 10 este año; tres en Italia en 2025 y dos en Portugal en la región ultraperiférica de Madeira, según se observa en el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

El dengue es una enfermedad transmitida por Aedes, ampliamente distribuida en regiones tropicales y subtropicales. A nivel mundial, el virus se transmite predominantemente por los mosquitos Ae. aegypti y Ae. albopictus . Aedes albopictus está presente en gran parte de Europa. Aedes aegypti está presente principalmente en Chipre, en la zona del Mar Negro y en la región ultraperiférica de Madeira.

El dengue no es endémico en la UE/EEE continental y la gran mayoría de los casos corresponden a viajeros infectados fuera de la UE/EEE continental. Cuando las condiciones ambientales son favorables, en zonas donde se establecen los vectores competentes, los casos de viremia relacionados con viajes pueden generar una transmisión local del virus, como lo demuestran los casos esporádicos de transmisión del virus del dengue desde 2010.