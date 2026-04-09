El primer Foro de Centros Colaboradores de OMS cita a más de 800 entidades para actuar en común ante amenazas sanitarias - OMS/LAURENT CIPRIANI

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha celebrado su primer Foro de Centros Colaboradores, encuentro en el que se han citado más de 800 instituciones representantes de más de 80 países para un trabajo en común ante las amenazas sanitarias, que generan una necesidad urgente de actuar y abren nuevas oportunidades para movilizar esfuerzos hacia mejores soluciones.

"La red de centros colaboradores de la OMS es un recurso sumamente valioso, aunque poco utilizado, para la salud mundial", ha explicado el director general de este organismo internacional, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha añadido que esta "reúne a las principales instituciones del mundo para traducir la evidencia científica en acciones que apoyen a los países, fortalezcan los sistemas de salud y protejan a la población".

Este órgano incluye en la actualidad a muchas de las principales instituciones de salud pública, académicas, de investigación y técnicas del mundo. Por ello, es un recurso valioso que fortalece las normas y estándares mundiales, apoya la innovación, la investigación colaborativa y el desarrollo de capacidades, y contribuye a transformar el conocimiento científico en acciones que salvan vidas en todo el mundo.

"Los centros colaboradores son una poderosa muestra de cooperación internacional y de lo que significa respaldar la ciencia", ha continuado el máximo representante de la OMS, mientras que la científica jefa de la misma, la doctora Sylvie Briand, ha puesto de manifiesto que "la ciencia es fundamental" para "proteger y mejorar la salud".

EXPERIENCIA CIENTÍFICA Y LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA

Esta red "representa una extraordinaria concentración de experiencia científica y liderazgo en salud pública", ha proseguido esta última, quien ha agregado que ello conforma "una poderosa fuerza para el conocimiento, la innovación y la acción". "En un momento de crecientes desafíos para la salud mundial, este espíritu de colaboración científica basada en la confianza no solo es valioso, sino indispensable para proteger vidas y construir un futuro más saludable para todos", ha justificado.

Este Foro, que celebrará su próxima edición en 2027, aprovecha el impulso y se alinea con la Cumbre Internacional 'One Health', que reúne estos días a líderes de las disciplinas de la salud humana, animal y ambiental. Este es un evento central de la campaña 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia', ideada con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril.

Además, la OMS ha indicado que está ampliando su red mundial de centros comunitarios para afrontar las amenazas sanitarias emergentes con mayor fuerza y unidad. Una iniciativa clave es la creación de los Consorcios Colaborativos de Investigación Abierta (CORC, por sus siglas en inglés), redes de instituciones de investigación líderes que reúnen a miles de científicos de todo el mundo.

El objetivo es acelerar el desarrollo de vacunas, diagnósticos y tratamientos para la 'Enfermedad X', el patógeno desconocido que podría desencadenar la próxima pandemia. Al unir fuerzas, estas redes buscan crear la base científica en la que el mundo confiará cuando llegue ese momento.