El presidente del Colegio Médico pide a Mónica García que acuda a Ceuta y observe la "auténtica catástrofe asistencial" - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, el doctor Enrique Roviralta, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que acuda a la ciudad autónoma para que observe de primera mano la "auténtica catástrofe asistencial" que se está produciendo actualmente.

"Nos están advirtiendo de que ya hay casos de diarrea con fiebre, que pueden aparecer brotes epidémicos que no solamente van a afectar, por supuesto, a los que los padecen", ha señalado en una entrevista concedida a 'La hora de la 1', en TVE, y recogida por Europa Press. Por ello, ha informado de que ha enviado una carta a la ministra para que visite la zona.

Según ha expuesto Roviralta, "lo que no puede ser es que no haya protocolos, lo que no puede ser es que no haya refuerzos del exterior, lo que no puede ser es que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa no hayan desplegado ya una logística adecuada para tratar esta auténtica catástrofe asistencial".

NO DESCARTA BROTES EPIDÉMICOS

Tras la llegada masiva de ciudadanos migrantes a Ceuta, Roviralta ha expuesto que los que todavía se encuentran allí "son personas sin asistencia sanitaria". "Ni sabemos el estado de vacunación, ni si se les está tratando de alguna enfermedad", ha subrayado, para añadir que "si hubiera un brote epidémico del tipo que fuera -tuberculosis, disentería, cólera, el que fuera, o un simple brote de sarampión-, colapsaría aún más el actual sistema sanitario".

Con todo, y tras explicar que este sistema es ya "muy precario" de por sí, ha insistido en que la situación actual está intentando ser paliada con ayuda de "voluntarios del Colegio de Médicos". Hay "niñas, mujeres tiradas en el suelo bajo el sol" con un cuidado "absolutamente tercermundista que parece una medicina más de guerra que otra cosa", ha manifestado.

Ante ello, Roviralta ha subrayado que "lo que no puede ser es que sea la voluntad de los médicos, la vocación de los médicos, la entrega del servicio profesional el que se encargue de esta gestión".