Prescribir actividades sociales en Atención Primaria, útil para abordar "determinantes sociales de salud", según la OMS - ACADEMIA NACIONAL DE PRESCRIPCIÓN SOCIAL

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico oficial en el área de Cultura y Salud de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Nils Fietje, ha destacado que la prescripción social desde los servicios de Atención Primaria "ofrece un medio poderoso para abordar los determinantes sociales de la salud".

"Un número creciente de países en la Región Europea están explorando diversos mecanismos de prescripción social", ha señalado en relación con este concepto, que engloba desde grupos de caminata y voluntariado hasta programas artísticos y asesoramiento sobre deudas. Con ello, se conecta a las personas con actividades y apoyos no clínicos basados en la comunidad.

Este aumento en el uso de estas herramientas se ha producido en el contexto de que, aproximadamente, una de cada cinco visitas al médico de Familia es por problemas que no se pueden abordar clínicamente, como cuestiones relacionadas con la soledad, el aislamiento social, las dificultades financieras o una vivienda inadecuada.

Al vincular los servicios de salud a los recursos comunitarios, la prescripción social apunta a mejorar la salud de la población, reducir las desigualdades y aliviar la presión evitable sobre los sistemas de salud sobrecargados. En esta línea trabaja la OMS, que ha designado a la Academia Nacional de Prescripción Social de Reino Unido (NASP, por sus siglas en inglés) como Centro Colaborador para Políticas y Desarrollo de Prescripciones Sociales.

DOS CENTROS COLABORADORES EN ESTA ÁREA

La OMS, que ha indicado que este organismo estará liderado por el director global y jefe clínico de la NASP, el doctor Bogdan Chiva Giurca, ha señalado que esta prestará apoyo técnico a los Estados miembro para que compartan las mejores prácticas mundiales, contribuirá a crear una base empírica para la prescripción social y ayudará a elaborar y aplicar mecanismos y políticas de prescripción social.

Reino Unido fue el primer país en incorporar la prescripción social dentro de la política nacional de salud y, cada año, se benefician de ello más de un millón de personas. No obstante, también hay otros ejemplos ya que, en Grecia, el Ministerio de Cultura ha lanzado un programa nacional de arte bajo prescripción que conecta a las personas con problemas de Salud Mental con actividades en instituciones culturales.

De hecho, la NASP no es el primer centro colaborador de la OMS en este sentido, ya que los Hospitales Comunitarios 'SingHealth' de Singapur ya se adhirieron en diciembre de 2024. Así, estos dos centros ayudarán a desarrollar una red mundial de intercambio de conocimientos y apoyo técnico sobre prescripción social en todas las regiones de este organismo.