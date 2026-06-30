La preocupación por el futuro de la sanidad pública alcanza al 98% de los ciudadanos, según ANPASS

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 98 por ciento de los españoles está preocupado por el futuro de la sanidad pública, según una encuesta de la Asociación Nacional de Pacientes (ANPASS), de la que se desprende también que el 62 por ciento de considera que la colaboración entre la sanidad pública y la privada puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes y que el 46 por ciento califica como regular la sanidad pública.

La encuesta, realizada a 2.000 personas, muestra también que un 20 por ciento considera 'mala' y un 18 por ciento 'muy mala' la sanidad pública. "Se trata de un amplio porcentaje que debe llevar a una reflexión en cuanto a lo que debe ser el futuro de nuestra Sanidad", advierte la asociación.

En cuanto a los aspectos que más preocupan están las listas de espera (31%) y la falta de profesionales sanitarios (28%), seguido de la demora en las pruebas diagnósticas (16%). "Cuando se les pregunta en qué ámbitos creen que la colaboración público - privada puede ser más útil, el 45% ha respondido que en la reducción de las listas de espera y un 23% en las pruebas diagnósticas", destaca.

Los pacientes tienen claro que, en caso de una enfermedad grave o compleja, consideran más importante tener acceso rápido al mejor tratamiento posible (73%), seguido muy de lejos por ser atendido exclusivamente en la sanidad pública (15%) y poder cambiar recursos públicos y privados (12%).

Ante estos datos, la presidenta de ANPASS, Mercedes López, afirma que "la organización trabajará de manera constructiva para mejorar la percepción de la ciudadanía tanto en la sanidad pública como en la privada y apostará, habida cuenta de la petición mayoritaria de los pacientes, por la colaboración de la sanidad pública y la privada para mejorar las listas de espera y la calidad".