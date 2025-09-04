Los Premios Médicos y Pacientes reconocen la labor de lo pacientes de ELA y de Carmen Ayuso, entre otros galardonados

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, el Comisionado de Salud Mental del Gobierno de España, la genetista Carmen Ayuso, el Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona dentro del ámbito de investigación y desarrollo de las terapias CAR-T, el suplemento 'A tu salud' de 'La Razón' y el Instituto para la Calidad Turística Española, han sido los galardonados de la VII edición de los Premios Médicos y Pacientes otorgados por la Organización Médica Colegial de España.

La VII edición de los Premios Médicos y Pacientes reconoce las mejores iniciativas de profesionales, instituciones y asociaciones dentro del ámbito de la salud y del sector sociosanitario, bajo el prisma de la comunicación. La entrega de los mismos tendrá lugar el próximo 30 de octubre con motivo del Día Mundial de la Profesión Médica.

El objetivo de estos premios es reconocer la labor de profesionales, organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes que, a través de su trabajo y su manera de comunicar, han influido de manera positiva en la prevención de la salud, la asistencia sanitaria, la ayuda a los más desfavorecidos, la concienciación y la sensibilización ciudadana en temas sociosanitarios.

De este modo, la OMC ha premiado a Carmen Ayuso en la categoría de Personalidad destacada en el ámbito sanitario. Ayuso es directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD/UAM), jefa del Departamento de Genética del hospital madrileño y profesora asociada del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y ha sido la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Investigación en 2024.

El galardón de la OMC reconoce su trayectoria investigadora orientada a la investigación genética, epidemiológica, clínica y terapéutica en enfermedades raras, y su contribución a la visibilización de la Genética como especialidad médica y a transformar el abordaje de las enfermedades con una visión traslacional, alcanzando los retos de la Medicina Personalizada y de Precisión.

Por otra parte, la OMC ha reconocido, en la categoría de Labor de una Institución/Organización sanitaria, al Comisionado de Salud Mental del Gobierno de España. Se trata de una iniciativa del Gobierno de España puesta en marcha hace algo menos de dos años con el objetivo de desarrollar las líneas estratégicas en salud mental del ministerio y las posibles interacciones con otros departamentos ministeriales, otras administraciones públicas, instituciones públicas y privadas y sociedad civil. Desde su creación ha impulsado distintas iniciativas como el Plan de Acción en Salud Mental 2025-2027 que entre otras líneas de trabajo incluye el cuidado de los profesionales sanitarios.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ELA

En la categoría de Labor de una asociación de pacientes, la OMC ha reconocido a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica por su "incansable labor", que ha impulsado de manera definitiva la aprobación de la Ley de la ELA (Ley 3/2024). Esta ley, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024 y se aprobó de forma unánime en el Congreso y Senado, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, agilizando los trámites de dependencia, mejorando los cuidados domiciliarios y dando apoyo a los cuidadores.

Por su parte, en la categoría Entrega y compromiso, la OMC ha premiado el trabajo del Hospital Clínic-IDIBAPS Barcelona por las terapias CAR-T. La OMC asegura que el Hospital Clínic de Barcelona (Clínic-IDIBAPS) está a la vanguardia en terapia CAR-T, una innovadora inmunoterapia que modifica genéticamente los linfocitos T del paciente para combatir el cáncer, lo que impacta en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. "Además, el impulso de estas terapias refuerza el prestigio de la medicina española, promueve la investigación traslacional y consolida el compromiso del sistema sanitario con la equidad y el acceso a los tratamientos más innovadores", destaca la OMC.

Por último, el suplemento 'A TU SALUD', de 'La Razón', ha sido premiado en la categoría Mejor divulgador/a científico-médico. El galardón reconoce la trayectoria y la labor del suplemento 'A tu salud' del diario 'La Razón' en materia de comunicación y divulgación sanitaria y de la profesión médica, una labor que desarrolla desde hace más de dos décadas y que lo han convertido en un referente en información de sanidad en nuestro país.

PREMIO ESPECIAL AL INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA

Este año, el jurado de los premios Médicos y Pacientes ha querido reconocer la labor en la promoción de estándares de calidad, seguridad y excelencia en el sector turístico, "esenciales para garantizar entornos saludables y seguros tanto para los ciudadanos como para los millones de turistas que visitan España", apunta. Según la OMC, esta colaboración es clave para asegurar una atención adecuada en situaciones de urgencia, control de riesgos sanitarios, prevención de enfermedades transmisibles y hacer de España un destino seguro en salud. Por ello se otorga un premio especial a la colaboración institucional al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTES).