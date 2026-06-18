Los 'Premios Íñigo Álvarez de Toledo de investigación en Nefrología' superan el centenar de proyectos galardonados - CASA REAL

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Renal Española ha entregado los 'Premios Íñigo Álvarez de Toledo de investigación en Nefrología', que ya han alcanzado el centenar de proyectos galardonados, como ha indicado su presidenta, Isabel Entero, quien ha señalado que estos "han distinguido a los Servicios de Nefrología y centros de investigación más prestigiosos de España".

En estas "casi cuatro décadas", estos reconocimientos han destacado "trabajos procedentes de todas las comunidades autónomas", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que los mismos "han contribuido al conocimiento de la enfermedad renal, al desarrollo de nuevos tratamientos y, en definitiva, a mejorar la vida de los pacientes".

Según ha indicado la organización convocante, la edición de este año ha sido presidida por la reina Sofía, quien ha entregado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, "dos galardones extraordinarios a la solidaridad renal" concedidos "a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid y a Madrid Salud" por la contribución "a la sensibilización y prevención de la enfermedad renal".

Además, en esta cita, a la que han asistido los galardonados en las tres últimas ediciones, con trabajos que "abarcan desde avances en ingeniería médica y genética hasta proyectos pioneros en humanización y Enfermería nefrológica", han participado la subsecretaria del Ministerio de Sanidad, Ana María Hernández Sánchez; la directora general de Investigación y Docencia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, Inmaculada Ibáñez de Cáceres; el presidente de la EMT, Borja Carabante; el gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto; y los concejales de Sanidad de los municipios madrileños de Alcorcón, Alessandra Romero, y Móstoles, Ángel Álvarez de la Puente.

También ha intervenido el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), el doctor Eduardo Díaz-Rubio, quien ha afirmado que la Fundación Renal Española "no solo apoya la investigación esencial para combatir las enfermedades del riñón, sino que pone su foco en lo más importante: la calidad de vida del paciente".

PALMARÉS

Esta organización ha puesto de relieve a los ganadores, comenzando por los de 2023. Así, ha reconocido los trabajos 'La ferrostatina-1 modula los lípidos renales desregulados en el fracaso renal agudo', de Ana Belén Sanz; 'Cloro sérico como marcador de mortalidad cardiovascular y general en pacientes en hemodiálisis crónica', de Ernesto Francisco Valga; 'Baja incidencia de rechazo agudo mediado por anticuerpos tras la desensibilización HLA en trasplantados renales', de Constantino Fernández; 'Comparativa de la seguridad del paciente en hemodiálisis: impacto del ámbito público versus privado', de Antonio López; y 'Humanización en hemodiálisis: Te escucho y te acompaño', de Sandra Rubio.

En 2024 han sido premiados 'Células T con receptores quiméricos de anticuerpos HLA para el tratamiento dirigido del rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante', de Fritz Diekmann; 'Primer paso hacia una Medicina personalizada en el ajuste de dosis de tacrolimus mediante un modelo de cinética poblacional', de Nuria Lloberas; 'Nuevas estrategias para la detección de enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo', de José Luis Górriz; y 'Evaluación de ERCA Acompaña como proyecto humanizador en la transferencia del paciente a Hemodiálisis', de María Dolores Ojeda.

Por último, en 2025 han sido galardonados los estudios 'Desarrollo de un conector implantable para fístulas arteriovenosas que optimiza el flujo sanguíneo y mejora la eficacia de la hemodiálisis', de Valeriano Caballero; 'Estudio sobre albuminuria como alerta temprana del daño renal', de María Jesús Izquierdo; 'Identificación de una variación genética clave en la vasculitis asociada a ANCA', de Gema Fernández; 'Validación de una escala objetiva para medir el deterioro cognitivo y depresión en pacientes con enfermedad renal crónica', de Ana Isabel Tapia; e 'Implantación de una consulta multidisciplinar que incorpora aspectos emocionales y espirituales al tratamiento médico', de Beatriz Rodríguez Cubillo.