Los Premios Foro de Atención Farmacéutica en la Comunitaria convocan su XV edición por la labor asistencial farmacéutica

El Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC), en colaboración con Laboratorios Cinfa, ha convocado la decimoquinta edición de premios anuales hasta el próximo 15 de junio, con la que busca reconocer "el compromiso y el esfuerzo de los farmacéuticos" que prestan Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) en su práctica diaria.

Estos premios van dirigidos a farmacéuticos comunitarios, a aquellos que ofrecen SPFA desde su farmacia a la población que atienden a diario, a pacientes en residencias o en establecimientos sociosanitarios en los que se colabore con otros niveles asistenciales, y a alumnos del Grado en Farmacia en Prácticas Tuteladas o de máster o doctorado, que vayan acompañados del tutor o tutores.

Los farmacéuticos interesados podrán enviar casos relacionados con alguno de los Servicios de Atención Farmacéutica, como los de Dispensación, Indicación Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico, o con otros SPFA clasificados por Foro AF-FC. El primer premio de esta convocatoria será de 1.000 euros, seguido de otros tres de 500, y, además, habrá otro especial con la misma cantidad dirigido únicamente a estudiantes.

La elección de los ganadores correrá a cargo de un jurado formado por representantes de las instituciones que conforman Foro AF-FC, que tendrán en cuenta criterios como "el grado en el que se ajustan al SPFA, la información clínica y científica, el interés clínico, la aplicabilidad en la Farmacia Comunitaria, la práctica colaborativa, el proceso de registro y el uso de herramientas informáticas".

Los autores distinguidos, a su vez, podrán exponer su caso y recibir el premio en el marco del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, organizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, que se celebrará en Oviedo entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.