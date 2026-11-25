Archivo - Imagen de recurso de un hombre vapenando. - ÖNDER KANBUR/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo (PRDT) considera que la restricción de los aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, "da la espalda a la evidencia científica" y supone una "nueva oportunidad perdida" en la lucha contra el tabaquismo, al ignorar las diferencias entre los cigarrillos convencionales y los productos sin combustión, que, a su juicio, presentan distintos perfiles de riesgo.

"No se puede equiparar un producto que quema tabaco y genera miles de sustancias tóxicas con alternativas que prescinden del proceso de combustión. Hacerlo supone ignorar uno de los principales factores responsables del daño asociado al tabaquismo y renunciar a utilizar la evidencia científica para mejorar la salud pública", ha señalado el portavoz de PRDT y cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla, Fernando Fernández.

La plataforma subraya que se está trasladando un "mensaje erróneo" a los más de nueve millones de fumadores que hay en España, ya que, según la entidad, se ignora que abandonar el cigarrillo convencional y sustituirlo por una alternativa sin combustión sí supone una diferencia relevante para su salud

Para PRDT, esta percepción "puede desincentivar" el cambio hacia productos de menor riesgo y contribuir a "perpetuar" el consumo de cigarrillos tradicionales. En este punto, la plataforma destaca que la evidencia científica internacional, como la recogida en la revisión del Royal College of Physicians de Reino Unido, reconoce el potencial de las alternativas sin combustión en las estrategias de reducción del daño.

"El objetivo debe ser conseguir que cada vez menos personas fumen y, para ello, es imprescindible informar correctamente y no ocultar las diferencias entre productos. Confundir a los fumadores no es protegerlos", ha añadido Fernández.

"Estamos ante un paso atrás en la lucha contra el tabaquismo. Mientras otros países han incorporado estrategias de reducción del daño y han conseguido avances significativos en la disminución del consumo de cigarrillos, España continúa anclada en un enfoque exclusivamente prohibicionista que no ofrece respuestas eficaces a quienes siguen fumando", ha criticado el portavoz de la plataforma.

Según Fernández, "la prioridad de Sanidad debería ser reducir las enfermedades y muertes asociadas al tabaco, no tratar de la misma manera productos radicalmente diferentes ni cerrar la puerta a alternativas que pueden contribuir a ese objetivo. No se trata de defender el consumo de nicotina ni de afirmar que estas alternativas estén exentas de riesgos, sino de aplicar la ciencia y poner la salud de los fumadores por delante de los prejuicios".