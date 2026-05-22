Pradales cree que Mónica García es "un problema" y le emplaza a resolver la huelga de médicos o traspasar competencias

El Lehendakari, Imanol Pradales. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "es un problema" porque "lleva más de dos meses sin querer saber nada" de la huelga de médicos por el Estatuto Marco que "ella ha provocado". Por ello, le ha emplazado a "tomar cartas en el asunto" y, si "es incapaz o no quiere" resolver este asunto, traspasar a Euskadi las competencias para "buscar una solución".

En una entrevista concedida a 'Radio Euskadi', recogida por Europa Press, ha lamentado que, pese a que se había avanzado "mucho" en la mejora de las listas media de espera de Osakidetza, la huelga de los médicos por el Estatuto Marco, que "deriva de una decisión del Ministerio de Sanidad", ha metido en "un follón", que se está intentando afrontar "desde Euskadi y dentro del ámbito competencial".

Para el lehendakari, la ministra de Sanidad, Mónica García, "es un problema, sin ninguna duda", ya que "no está sentándose a la mesa de negociación". "Cuando uno tiene una responsabilidad política, lo primero que tiene que hacer es sentarse en una mesa y no levantarse hasta que busca una solución", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado que García, en los últimos dos meses, "se ha dedicado fundamentalmente a pelearse en su casa para ser la candidata en las elecciones a la Comunidad de Madrid con un compañero de partido" y a "estar en Canarias con el famoso tema del crucero" con un brote de hantavirus.

"Lleva más de dos meses sin querer saber nada respecto a la huelga que ella ha provocado, porque no ha dado una respuesta adecuada a un Estatuto marco en el ámbito médico", ha lamentado Pradales, que ha insistido en que "lo que tiene que hacer una ministra es arreglar los problemas que ella misma ha generado".

PREOCUPA "MUCHÍSIMO"

El lehendakari ha asegurado que la incidencia de la huelga le preocupa "muchísimo" porque ya ha obligado a retrasar más de 170.000 consultas en atención primaria, más de 183.000 pruebas de especialidad y más de 10.000 operaciones en Euskadi.

Según ha remarcado, la ministra de Sanidad "tiene una gran responsabilidad en esta huelga y tiene que tomar cartas en el asunto. Y si es incapaz, o si no quiere hacerlo, lo que debería hacer es permitir que nosotros tengamos la competencia para poder buscar una solución al problema del Estatuto Marco" como ya le ha solicitado formalmente el consejero de Salud, Alberto Martínez, por carta. "Si son incapaces de solventar este tema, nos traspasen esas competencias", ha insistido.