El PP señala que el apoyo al plan contra la gripe dependerá de la calidad del texto y no de decisiones políticas

Imagen de archivo de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - B THEVENIN

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado este viernes que el apoyo de sus comunidades autónomas al protocolo común de actuación contra las infecciones respiratorias agudas "no depende de decisiones políticas, sino de la calidad del texto que proponga el Ministerio" en la Comisión de Salud Pública que se celebra el próximo miércoles.

Así lo han trasladado fuentes del PP después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, expresara durante una rueda de prensa celebrada tras el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) su confianza en que el plan se apruebe la próxima semana.

"De nuevo, ha quedado acreditado que la ministra de Sanidad solo busca el enfrentamiento con las comunidades autónomas (...) Y, de nuevo, la ministra vuelve a mentir, puesto que no puede saber si las autonomías van a apoyar el texto o no", han aseverado en respuesta desde el Partido Popular.

En este sentido, los 'populares' han comentado que el protocolo contra la gripe "es una cuestión técnica" que deberán evaluar los técnicos de cada comunidad autónoma en la Comisión de Salud Pública y, en base a ello, tomarán una decisión. Por ello, han hecho hincapié en que este viernes no se ha tomado ninguna decisión a este respecto, sino que el Ministerio solo ha informado.

Así, han apuntado al papel de la Comisión de Salud Pública y han recordado que el año pasado este organismo calificó la propuesta planteada de "inmadura" y "poco trabajada".

Con todo, han destacado que las comunidades "ya han reaccionado desde hace semanas" frente a la temporada de gripe, que se ha adelantado este año a las previsiones, intensificando la vacunación, trasladando información a la población y adoptando medidas preventivas. "En definitiva, actuando frente a la enfermedad. Es la ministra la que no ha hecho los deberes", han concluido.