El PP reprocha a Sanidad su exigencia a Ceuta y Melilla de retener y contratar médicos y García lo achaca a "un error"

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Senado ha pedido explicaciones durante el pleno de este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre "su exigencia a Ceuta y Melilla de retención y contratación de médicos, cuando esa responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio", a lo que la ministra ha contestado que se trata de "un error administrativo a la hora de enviar una misiva" y ha asegurado que ya "ha pedido perdón a las dos consejeras".

"Le pregunto si realmente se trata de desconocimiento de la situación o de un claro desprecio a las comunidades de Ceuta y Melilla, ¿cómo nos pide retener y contratar talento si sabe que esto recae en las administraciones de su Ministerio?", ha declarado la senadora popular Cristina Díaz Moreno.

Ante esta pregunta, la ministra ha contestado tajantemente que "las consejeras de Ceuta y Melilla, aunque no tienen responsabilidades o competencias en sanidad, sí las tienen en salud" y que "hubo un error administrativo a la hora de enviar una misiva".

"Le pedimos perdón a las dos consejeras y, fíjese, la respuesta fue muy dispar. Una de las consejeras nos dijo, sí, hemos entendido perfectamente y hemos reenviado la carta a Ingesa, que es quien tiene las competencias. Y la otra nos dijo, ah, yo sé que ha sido un error administrativo y voy a hacer un uso político de ello, que es, seguramente, lo que está usted haciendo hoy en esta Cámara desperdiciando esta pregunta al Gobierno", ha señalado García.

Así, la senadora del PP ha asegurado que la ministra "les pidió por escrito a las comunidades la fidelización de los MIR ofreciéndoles plazas de interinidad y contratos de tres años", a pesar de que, "hasta ahora, el Ministerio solo ha ofrecido contratos de sustitución y de horas acumuladas, vacaciones o bajas".

"¿Qué estabilidad es esa que nos ofrece? Señora García, 27 asesores en su Ministerio, solo tiene usted la gestión directa en Ceuta y Melilla y no sabe nada sobre la situación sanitaria que estamos viviendo. Se dedican a manipular los datos para ocultar una realidad insostenible, son el Tezanos de la sanidad. Nos faltan pediatras, dermatólogos, traumatólogos, oncólogos, radiólogos, cardiólogos. En cuanto a los enfermeros, la cifra frente a la media nacional, y ya no le digo la europea, es alarmante, no pueden más. Señora ministra, están jugando con nuestra salud y esto es muy serio. Está a punto de cumplir un año en el cargo y no ha hecho absolutamente nada", ha advertido Cristina Díaz.

En este sentido, la senadora popular ha acusado a García de "haber derrochado millones de euros en equipos que no pueden utilizar por falta de personal, tanto en Ceuta como en Melilla". "Dos millones en el robot Da Vinci, 2,5 en la resonancia 3 Tesla, 1,5 en la sala de hemodinámica. Para un único uso, colgar abrigos y batas. Esto es una gestión irresponsable, señora ministra. Si no es capaz de hacerlo, mejor váyase enseguida o cambie a quienes le endulzan esta situación", ha concluido.

Ante estas acusaciones, la ministra de Sanidad ha incidido en que los esfuerzos que está haciendo el Gobierno y el Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla, son "absolutamente extraordinarios y, por supuesto, absolutamente desconocidos con respecto a cuando gobernaba el Partido Popular".

"Sí, efectivamente, hemos cambiado a los equipos directivos porque queremos darle un impulso y, por supuesto que hay muchísimo margen de mejora, pero a usted se le ha olvidado hablar de todas las mejoras que se han ido haciendo en estos años, se le ha olvidado hablar de la mejora de las infraestructuras, del nuevo hospital de Melilla, del nuevo centro de salud del Tarajal, del nuevo SWAP de Melilla, de las mejoras en las condiciones económicas, que no son lo único para un profesional, pero es que los profesionales de Ceuta y Melilla son los que tienen las mejores condiciones económicas de todo el país", ha contestado la ministra.

También ha resaltado que en Ceuta y Melilla hay una fidelización y retención del talento del 77 por ciento", reprochando a la senadora popular que en alguna comunidades del Partido Popular "no se ha quedado ni el 40 por ciento de los profesionales después de haber estado formándolos durante más de 12 años".

"Todo esto lo hablaremos en el CISNS, pero damos ya un total rechazo a la cumbre antiabortista que ustedes van a hacer que se produzca en esta Cámara, la Cámara soberana de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, para dar altavoz a una minoría retrógrada que va a volver a poner en los cuerpos y en las vidas de las mujeres su fanatismo ideológico. Ustedes quieren hacer de esta sociedad el cuento de la criada y nosotros vamos a seguir esforzándonos porque tengamos una sociedad del siglo XXI", ha concluido García.