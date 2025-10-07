El PP replica a Sanidad que "hacen falta más plaza MIR, no solo más estudiantes de medicina"

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado este martes que "la ministra de Sanidadigue maltratando al Sistema Nacional de Salud, cuyo problema es la falta de médicos especialistas, una cuestión que no se va a solucionar con un Real Decreto para aumentar el número de plazas universitarias para el Grado de Medicina".

Además, apostillan fuentes del PP, se trata de "una partida queo es nueva y que la ministra ha decidido recortar a apenas la mitad en solo dos años".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que destina 26.745.000 euros a financiar el incremento y mantenimiento de 1.783 plazas de Grado en Medicina en universidades públicas para el curso académico 2025-2026, en respuesta a la necesidad estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS) de contar con más profesionales.

Ante este anuncio, el PP insiste e que "en España lo que hacen falta son plazas MIR para que esos estudiantes puedan especializarse y acceder a la sanidad pública, una oferta que depende de forma exclusiva del Gobierno de España".

En este sentido, recuerda que, en la última convocatoria, pese a que se cubrieron todas las plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad, "se estima que unos 4.600 profesionales no se pudieron incorporar al sistema y que, de hecho, solo había 9.007 plazas para los 14.612 aspirantes".

Por ello, piden a la ministra que "deje de hacer campaña con medidas cosméticas e ineficaces y de intentar escurrir el bulto para tapar su ineficacia achacando a las universidades públicas un problema que es solo su responsabilidad".

Según las mismas fuentes, "la cura al problema de la Sanidad Pública la tiene a mano el Gobierno: que cumplan con su obligación y ofrezcan más plazas MIR, especialmente en la Atención Primaria, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, una exigencia histórica del PP"