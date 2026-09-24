El PP registrará una PNL para exigir el despliegue en Ceuta del equipo de sanitarios de la Agencia de Cooperación

Archivo - Imagen de archivo de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha anunciado que la formación va a registrar una proposición no de ley (PNL) y una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Ministerio de Sanidad el despliegue en Ceuta del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START, por sus siglas en inglés), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

"La situación que se está viviendo en Ceuta, que se mantiene desde el 30 y el 31 de julio, es de absoluta excepcionalidad y por lo tanto es un recurso al que el Gobierno de España debería haber recurrido ya para intentar bajar la presión asistencial en los centros de salud y en el hospital", ha aseverado Fúnez este jueves en declaraciones a los medios tras reunirse con profesionales sanitarios en Ceuta.

Según ha detallado, el Gobierno ya recurrió a este grupo de profesionales, formado por médicos, enfermeros y técnicos de enfermería que atienden "situaciones de emergencia dentro o fuera" del país, para habilitar espacios en los que atender a las personas migrantes.

Por ello, ha demandado que se recurra de nuevo al equipo para "descongestionar la presión" que ha asegurado que sufren los sanitarios del Hospital Universitario de Ceuta, cuyo "compromiso" ha permitido mantener el sistema sanitario de la ciudad autónoma.

ATENCIÓN EN URGENCIAS TRIPLICADA

Fúnez ha advertido de que la situación sanitaria es de "colapso" en la ciudad autónoma, después de que se hayan triplicado las atención en Urgencias, pasando de "100" a "más de 300", con consecuencias para la salud mental de los profesionales.

En este punto, ha desmentido las cifras sobre contratación de sanitarios en los últimos meses ofrecidas por el Ministerio de Sanidad. "Una cosa son los contratos y otra cosa son los profesionales que están atendiendo, porque muchos de esos profesionales han firmado dos o tres contratos en las últimas semanas", ha precisado.

Asimismo, ha destacado que el equipo START permitiría dar una mejor respuesta a las enfermedades respiratorias, como la gripe y la Covid, que repuntarán con la llegada del otoño. "Ya que el Gobierno llegó tarde ante esta crisis, al menos vamos a adelantarnos a la situación vírica y sanitaria que se pueda dar en los próximos meses", ha afirmado.

TRASLADARÁ LA SITUACIÓN A BRUSELAS

Por otra parte, ha avanzado que el PP llevará a Bruselas la situación sanitaria en Ceuta y, en las próximas semanas, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, respaldado por el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta y el Colegio de Médicos de Melilla, abordará este contexto en el Parlamento Europeo.

Fúnez también ha adelantado que los 'populares' han elaborado un plan de respuesta al "déficit estructural" de profesionales sanitarios. "Faltaban médicos desde antes" de la entrada masiva de finales de julio, según ha expuesto la 'popular', que ha comentado que los médicos que llegaban a la ciudad autónoma se iban a los pocos años y que tampoco se conseguía fidelizar a los MIR.

Según ha explicado, el plan, que ha trasladado a los profesionales durante su reunión y que trabajará con ellos, se basa en cinco pilares, que abarcan recursos humanos, infraestructuras, tecnología y unidades y servicios que "faltan" a la población ceutí.