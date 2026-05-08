El PP registra en el Congreso la solicitud de informes que avalan la gestión del Gobierno ante el hantavirus

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados la solicitud de los informes técnicos, sanitarios y administrativos que avalan cada una de las decisiones tomadas por el Gobierno en relación con el brote de hantavirus y la llegada del crucero 'MV Hondius' a Canarias.

"Estamos viviendo demasiadas contradicciones, cambios de opinión e improvisación", ha denunciado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, que cree que en una crisis de estas características lo que debería hacer el Gobierno es ofrecer "rigor, transparencia y coordinación". Además, ha apuntado que estos informes son necesarios tanto para dar atención sanitaria a los españoles que están en el barco como para asegurar la salud pública.

"En situaciones de alerta sanitaria no caben ni el oscurantismo ni las decisiones políticas sin respaldo técnico. El Gobierno tiene la obligación de explicar qué informes avalan sus actuaciones y qué criterios sanitarios se han seguido desde el primer momento", ha subrayado.

En concreto, los 'populares' han pedido todos los documentos sanitarios avalados por los órganos competentes que respaldan las decisiones adoptadas, así como todos los informes que han de presentarse a Sanidad Exterior ante la llegada del crucero, como la declaración marítima de Sanidad, la autorización de salida del barco, de desembarco de enfermos y de desembarco de cadáveres, el certificado de libre plática y el de control de sanidad a bordo.

Asimismo, han registrado una batería de preguntas para que el Gobierno responda por escrito a cuestiones como el nombre de los expertos en los que se apoya el Gobierno, cuándo supo que Canarias era el mejor lugar para el desembarco del 'MV Hondius' y una relación de reuniones en las que ha participado a la hora de definir este lugar.

El PP también pregunta si España está apoyando el rastreo internacional de contactos y cuál es el protocolo que ha establecido a este respecto. En lo relativo a la llegada de las personas a bordo del crucero, pide al Gobierno que explique cómo va a proceder a la repatriación, qué personal va a intervenir y con qué medios de protección va a contar, si dispone del apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y, por último, qué recursos va a utilizar para el traslado de los españoles al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.