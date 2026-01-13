El PP rechaza los preacuerdos parciales de Sanidad sobre el Estatuto Marco y pide convocar a todos los implicados

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Sanidad del Partido Popular han expresado este martes su rechazo a los preacuerdos parciales sobre el Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha alcanzado con algunos sindicatos, "excluyendo a otros", y ha demandado que se convoque a todos los actores implicados, incluidos los sindicatos médicos, para continuar con la reforma normativa.

Los 'populares' han exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que cambie el rumbo y abandone una gestión "claramente sectaria" del proceso, en respuesta a la carta que la titular de Sanidad envió este lunes a todas las consejerías para conocer su posicionamiento sobre las peticiones de los sindicatos médicos del Comité de Huelga.

De este modo, han criticado que el Ministerio de Sanidad intente ahora "trasladar la responsabilidad" del Estatuto Marco a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que esta reforma ha sido utilizada como "instrumento de confrontación" por parte de la ministra, quien consideran que ha enfrentado a categorías profesionales, a administraciones e, incluso, a ministerios del Gobierno.

Según han aseverado, todo ello está generando una situación caracterizada por la "falta de rigor", pues han recordado que aún faltan las memorias jurídica, técnica y económica, que los 'populares' ya reclamaron al Ministerio en anteriores ocasiones, igual que la necesidad de contar con los Ministerios de Hacienda y Función Pública en las negociaciones.

En su respuesta, los consejeros del PP han denunciado que la carta de Mónica García parece responder más a una estrategia de proyección mediática que a un verdadero ejercicio de cooperación institucional, debido a la "rapidez" con la que fue difundida en los medios de comunicación y al intento de achacar un papel fundamental en el proceso de renovación del Estatuto Marco a las comunidades autónomas, cuando aseguran que, en muchas ocasiones, han conocido los anuncios a través de los medios o de las redes sociales.

A este respecto, los consejeros han expresado su sorpresa ante la reciente intención de la ministra de "mostrarse escrupulosa" con las competencias y las medidas que pueden contemplarse en el futuro Estatuto Marco, "cuando ha hecho anuncios que excedían estos mismos límites". Por ello, han acusado a García de "incoherencia", de utilizar el Ministerio "de forma partidista" y de ser incapaz de solucionar este problema "por falta de competencia o por una deficiente gestión del proceso negociador".

"NO SE PUEDE JUGAR CON LA ESTABILIDAD DE LOS SANITARIOS"

"No se puede jugar así con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios", ha advertido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Desde el PP también se ha hecho hincapié en la financiación autonómica, que señalan que debe dar respuesta y asegurar todos los futuros avances que se contemplen en el Estatuto Marco, especialmente teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha supeditado lo que es de todos a su buena relación con los independentistas", puesto que ha ofrecido "un cupo catalán a Junqueras, sin pensar en la Sanidad y los servicios públicos de todos".