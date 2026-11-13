PP, PSOE, Vox y Frente Amplio coinciden en reforzar la financiación e impulsar el cribado de la diabetes tipo 1

La Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Elvira Velasco, la Coordinadora de Estrategias de Salud del Ministerio de Sanidad (Subdirección General de Calidad Asistencial), Pilar Aparicio Azcárraga, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio han coincidido, de cara a la próxima legislatura y a las elecciones generales del 29 de noviembre, en la necesidad de reforzar la financiación e impulsar el cribado de la diabetes tipo 1, así como evaluar su posible ampliación progresiva más allá de los familiares de primer grado.

Así lo han expuesto la candidata al Senado por Zamora y portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, Elvira Velasco; la coordinadora de Estrategias de Salud del Ministerio de Sanidad y representante del PSOE, Pilar Aparicio; la portavoz de Sanidad de Vox en la Asamblea de Madrid, Raquel Barrero Alba; y el concejal del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de Frente Amplio, Miguel Montejo Bombín.

Todos ellos han participado en la jornada de Europa Press, e impulsada por la Federación Española de Diabetes (FEDE) y su plataforma 'Crecer Sin Diabetes', 'Detectar antes para llegar a tiempo. El valor de anticiparse a la diabetes tipo 1', celebrada en Madrid con el apoyo de la compañía farmacéutica Sanofi. En la cita, Velasco ha manifestado que la intención es ampliar la prueba de detección precoz de la patología "después de los resultados que marque el estudio" que ya está realizando para ello el Ministerio de Sanidad, en lo que ha calificado como "un buen trabajo".

En concreto, se ha referido a la evaluación que están llevando a cabo los técnicos, sobre lo que Aparicio ha indicado que es necesaria "evidencia científica". Además, y tras corroborar Barrero Alba y Montejo Bombín también su sintonía en el asunto, la socialista ha destacado las experiencias piloto en este sentido que se están desarrollando en algunos puntos de España, las cuales ha contrapuesto a la inequidad en el cribado detectada por sus compañeros de mesa de debate, ya que "muchas veces, las buenas experiencias sirven mucho para ver o mejorar un programa y adecuarlo".

"Seguir trabajando en lo que está haciendo" es lo que considera que se debe hacer al iniciar la nueva legislatura, lo que ha sido compartido por Velasco, que aboga por "extender el mejor proyecto piloto que dé la mayor eficacia posible". Para la última, es necesario incorporar la diabetes "como pilar estratégico" dentro de las políticas públicas, y es que existen "más de 160.000 personas con diabetes tipo 1" en España y "todos los años debutan en torno a 6.000".

LOS 'POPULARES' ASEGURAN QUE ACTUALIZARÁN LA ESTRATEGIA DE LA ENFERMEDAD

Por ello, ha avanzado que se debe contar con coordinación, "un marco presupuestario estable" y "una estrategia actualizada", que no se renueva desde 2012. El objetivo es contrarrestar la actual inequidad, para lo que se precisa de "un marco de entendimiento junto con las comunidades autónomas" y "que los programa piloto sirvan para que, a nivel del Ministerio, se puedan implementar en el ámbito nacional".

En este contexto, se ha referido al ámbito de financiación para el abordaje integral de la diabetes, para lo que considera oportuno "definir presupuestos específicos". "La financiación en Sanidad es prioritaria, pero también es bien cierto que hay decisiones del Gobierno central que afectan de forma muy importante a los presupuestos de las comunidades autónomas", ha explicado, por su parte, Barrero Alba, lo que ha sido rebatido por Aparicio, que ha recordado que "corresponde a las comunidades autónomas".

Velasco ha retomado el planteamiento de un cribado de diabetes tipo 1 ampliado, al señalar que es necesario extender los estudios piloto y así obtener evidencia científica que lo justifique. Por esta razón, ha citado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como el ámbito para coordinarlos.

Por su parte, Aparicio ha sostenido que la detección precoz de la diabetes tipo 1 es "fundamental", lo que ha asegurado que es un "compromiso" de Sanidad, que pretende "ir mejorando" en la materia. "Tenemos nuevos retos gracias a la investigación", ha explicado, y es que ha subrayado que "cualquier programa de cribado va más allá de hacer una prueba" al requerir "definir bien la población" y el cuándo y el cómo.

INEQUIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS EN PACIENTES DE RIESGO

No obstante, Barrero Alba ha insistido en que el programa de cribado con las recomendaciones actuales no se hace de forma generalizada, pese a que su coste "es muy barato". "Debería de haber una política a nivel de Estado, ya no solo de las comunidades, (...) de detección precoz, como lo puede haber para la detección precoz del cáncer de colon o del cáncer de cuello de útero", ha afirmado, para agregar que, aunque "es cierto que las comunidades autónomas organizan, gestionan, las políticas sanitarias", existe, "por encima, un Ministerio de Sanidad que debe dar unas respuestas científicas".

Sin embargo, "seguimos totalmente independientes las comunidades autónomas; no compartimos datos, no tenemos los mismos criterios, nuestros calendarios vacunales van cada uno por un lado", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "los programas de cribado y la prevención cada uno va por su lado". Es necesario "que todos los españoles tengamos la misma sanidad", ha puesto de manifiesto, para subrayar que se debe "cribar a familiares de primer grado en todo el territorio".

Por último, Montejo Bombín, que ha destacado la importancia de que el sistema sanitario sea "robusto, bien financiado y bien gestionado", y que lo haga "desde la Atención Primaria", ha declarado en relación con el cribado que "hay un interés general en ir incorporando estas innovaciones, que son un cambio de paradigma". "El trabajo se está haciendo", ha expuesto, tras lo que asegurado que, a su juicio, "se va tan deprisa como va deprisa la ciencia".

"El compromiso del Ministerio y el de algunas comunidades autónomas, ha sido claro ", ha continuado. "Hay que empujar a otras comunidades autónomas a que se vayan incorporando, al menos, en el cribado de las personas que ya sabemos que tienen una vinculación genética con la enfermedad y con otras enfermedades endocrinológicas", ha afirmado, señalando que "en eso ya existe un consenso".

Además, ha declarado que el Gobierno está "en ello" y "se ha dado el primer paso" para ampliar las pruebas de detección y estudiar "verdaderamente cómo funciona el cribado universal". Por ello, "animamos a las comunidades autónomas a mejorar la financiación de todos los programas que tienen que ver con la asistencia sanitaria y a reforzar, en términos generales, el sistema sanitario", ha concluido.