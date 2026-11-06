El PP promete un Estatuto Marco que reconozca las singularidades de cada profesión y tenga financiación suficiente

1131524.1.260.149.20261106094903 La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante el Ciclo Electoral de Políticas Sanitarias, en el Hotel Wellington, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha señalado el compromiso de la formación por actualizar el Estatuto Marco mediante una "negociación real" que permita reconocer las "singularidades de cada profesión", incluyendo un ámbito de negociación específico para médicos, y que cuente con "financiación suficiente".

"Tenemos el firme propósito de que ese Estatuto Marco llegue a buen término, pero con diálogo, sin imposición, con recursos y con la implicación de todo el Gobierno", ha asegurado este viernes en un encuentro informativo organizado por Europa Press, con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha detallado, la reforma del Estatuto Marco, que abordará asuntos como guardias, clasificación, conciliación, estabilidad y desarrollo profesional, será negociada junto a los profesionales sanitarios y "de la mano" de las comunidades autónomas. Asimismo, ha enfatizado que la normativa irá acompañada de las correspondientes memorias económica, técnica y jurídica.

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