El PP presenta un texto de cuidados paliativos frente a la ley para acortar los plazos judiciales de la eutanasia

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley admitida a trámite por el Congreso de los Diputados en junio para acortar a un máximo de 25 días los procesos judiciales en los casos de eutanasia. La iniciativa de los 'populares' busca garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos y priorizar la atención al dolor y el acompañamiento como alternativa.

El Pleno de la Cámara Baja aprobó en junio la toma en consideración de esta proposición procedente del Parlament de Cataluña, que tiene como objetivo evitar las dilaciones judiciales. La iniciativa salió adelante por un ajustado margen, con 178 votos a favor y 169 en contra (PP, Vox y UPN).

La medida, impulsada por Junts, ERC, Comuns y la CUP y aprobada el pasado mes de abril en el Parlament, plantea modificar la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para establecer plazos improrrogables y "especialmente abreviados" en los recursos judiciales en casos de eutanasia.

Tras finalizar este 30 de septiembre el plazo de enmiendas, el PP ha registrado su propuesta alternativa para sustituir el texto. En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' no incluyen la prestación de la eutanasia y plantean que las personas en el proceso final de su vida tengan derecho a una atención integral que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación paliativa.

Asimismo, el texto defiende que todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida, que requieran permanecer ingresados en un centro sanitario o social, tienen derecho a que se les permita el acompañamiento de su entorno familiar y afectivo.

Según la propuesta, los centros prestarán apoyo y asistencia a las personas cuidadoras y familias de pacientes en el proceso final de la vida, tanto en su domicilio, como en los centros sanitarios y sociales. Además, promoverán medidas para la aceptación de la muerte de un ser querido y la prevención de situaciones calificadas como de duelo patológico.

También se garantizará a los pacientes en el proceso final de su vida asesoramiento sobre los objetivos de los cuidados paliativos que recibirán, de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

HABITACIONES INDIVIDUALES

Además, el PP propone que los centros garanticen a las personas en el proceso final de su vida, que requieran ser atendidos en régimen de hospitalización, una habitación individual durante su estancia, con el nivel de atención, cuidado e intimidad que requiere su estado de salud.

En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso final de su vida, que no se hayan podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se solicitará asesoramiento al Comité de Ética Asistencial correspondiente, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas controvertidas.

La iniciativa de los 'populares' señala que el médico adecuará el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje y evitará la obstinación terapéutica, que "solo conduce a la prolongación de un sufrimiento innecesario".