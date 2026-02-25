El PP pide en el Senado reprobar al Ministerio de Sanidad por la elaboración y negociación del Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de médicos contra el Estatuto Marco. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El PP ha propuesto en el Senado reprobar la actuación del Ministerio de Sanidad en la elaboración y negociación del actual borrador del Estatuto Marco, y ha denunciado la "exclusión" de los representantes del colectivo médico y facultativo de la negociación efectiva del texto.

Así lo ha hecho a través de varias enmiendas presentadas a la moción de Vox para crear un Estatuto Marco propio para médicos. Los 'populares' reclaman que el Estatuto Marco recoja de forma "expresa, clara y específica" la singularidad del ejercicio profesional de los especialistas sanitarios y médicos, atendiendo a su nivel de responsabilidad clínica, cualificación, formación, toma de decisiones, dedicación y centralidad en la actividad asistencial.

Además, pide garantizar la participación "directa, real y diferenciada" de los especialistas sanitarios y médicos en la negociación del contenido del Estatuto Marco que les afecte específicamente, así como en el desarrollo normativo posterior y en los mecanismos de implantación, evaluación y seguimiento del mismo.

Para los 'populares' se debe asegurar que el Estatuto Marco dote a los especialistas sanitarios de herramientas organizativas, profesionales y retributivas acordes con su papel esencial en el Sistema Nacional de Salud, "evitando tratamientos homogéneos que ignoren la naturaleza singular de su función y perjudiquen la calidad asistencial y la seguridad del paciente".

Por último, insta al Ministerio de Sanidad a rehacer el actual borrador del Estatuto Marco, incorporando las garantías que propone y reconduciendo el proceso negociador hacia un modelo "inclusivo, técnicamente solvente y respetuoso" con todos los profesionales, en el que "no se levanten muros ni se excluya a quienes constituyen el eje del sistema sanitario público".

QUEJA FORMAL DE LOS GRUPOS POR LA DESCONVOCATORIA DE LA COMISIÓN

La moción, presentada por Vox, estaba prevista para debatirse el 25 de febrero en la Comisión de Sanidad del Senado; sin embargo, fue desconvocada debido a los plazos de convocatoria. Sobre las formas, PSOE, EH Bildu, PNV y Más Madrid han elevado una queja formal al presidente de la Comisión de Sanidad por la desconvocatoria de la sesión y han acusado al PP de usar de forma "torticera" y "partidista" el Reglamento de de la Cámara Alta.

En su moción, Vox insta al Gobierno a promover los cambios legislativos necesarios para la creación de un Estatuto Médico propio, que reconozca de forma expresa la especificidad de la profesión, garantice una interlocución directa y diferenciada del colectivo médico con el Ministerio de Sanidad y establezca a los médicos como interlocutores únicos y legítimos en la negociación de sus condiciones laborales, como condición indispensable para la preservación de un sistema público de salud de calidad.

Vox expone que, según denuncian de forma reiterada los propios profesionales médicos, el texto homogeneiza de "manera injustificada" realidades profesionales "profundamente distintas", diluyendo la especificidad del ejercicio médico y obviando elementos como la excepcional duración de la formación, el nivel de responsabilidad clínica y legal, la carga asistencial, la exigencia de disponibilidad permanente y el impacto físico y emocional que conlleva el ejercicio de la medicina.

"La ausencia de un Estatuto Médico propio se ha consolidado, por tanto, como un problema estructural del sistema sanitario español, al impedir una interlocución directa, clara y eficaz entre los médicos y el Ministerio de Sanidad", argumenta.

Por último, Vox, ante la amenaza explícita de intensificación de las movilizaciones, considera "inaplazable" una respuesta política. "No basta con ajustes parciales ni con reformas cosméticas del Estatuto Marco: resulta imprescindible abordar un cambio legislativo estructural que reconozca la singularidad de la profesión médica y dote a sus profesionales de un marco propio de derechos, deberes y representación", concluye.