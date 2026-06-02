El PP pide retirar el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco y abrir una nueva negociación: "Nace muerto"

Imagen de archivo de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, "nace muerto" por la falta de negociación con los sindicatos médicos, y ha reclamado su retirada inmediata para abrir una "negociación real" con los profesionales y las comunidades autónomas.

"No estamos ante un anteproyecto, sino ante un auténtico antiestatuto, porque va contra los médicos, contra las comunidades autónomas y sin respaldo jurídico, técnico y económico. Y lo más grave, sin contar siquiera con el propio Gobierno, porque no sabemos qué opinan ni el Ministerio de Hacienda ni el de Función Pública", ha señalado Fúnez en un vídeo difundido a los medios.

Tras ello, la 'popular' ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "estar escondida" y no comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La ministra está más pendiente de su calendario electoral como candidata que de cumplir con el Sistema Nacional de Salud", ha añadido.

Para Fúnez, García ha decidido "imponer" en lugar de dialogar: "Cuando un gobierno aprueba una reforma sanitaria de espaldas a los profesionales lo que hace es dinamitar cualquier posibilidad real de acuerdo".

"De nuevo y como siempre, imposición, falta de asunción de responsabilidad y mentiras. La ministra parece querer convertir más Madrid en más sanchismo, lo que más daño hace a los españoles", ha finalizado.