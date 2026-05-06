El PP pide al Gobierno "transparencia" con el hantavirus y que "aparte" de su gestión a la ministra de Sanidad

Bendodo durante su intervención en Alcalá la Real - EUROPA PRESS

"No confiamos en la capacidad de gestión de la ministra de Sanidad para resolver esta cuestión", asegura Bendodo

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles al Gobierno de España "transparencia" con la crisis del hantavirus y que "aparte" de su gestión a la ministra de Sanidad, Mónica de García porque "es un desastre".

"Lo primero que le pedimos al Gobierno de España es transparencia, coordinación y dedicación a esta cuestión", ha dicho Bendodo en declaraciones a los medios en Alcalá la Real (Jaén). Ha añadido que les preocupa "muchísimo" que sea la ministra de Sanidad la que le toque estar al frente de esta crisis "cuando lleva mucho tiempo con la sanidad pública en contra de ella por su incapacidad de gestión".

VE "INCAPACIDAD DE GESTIÓN" DE GARCÍA EN OTRAS CRISIS

"No confiamos en la capacidad de gestión de la ministra de Sanidad para resolver esta cuestión", ha señalado Bendodo. En opinión del dirigente popular "la ministra ha demostrado en otras crisis menores una gran incapacidad de gestión". En este punto, ha apuntado que la ministra "está en la política y no está en la gestión" y por eso "tiene levantados a los médicos en toda España por esa gestión nefasta de esa crisis de la huelga de los profesionales sanitarios".

Es por ello por lo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "la aparte de esta gestión, que ponga al frente a otra persona o él mismo y se coordinen urgentemente con el Gobierno de Canarias".

También ha puesto el acento en que "nadie duda a estas alturas de la solidaridad y la capacidad de acogida del Gobierno de Canarias", pero haciendo hincapié en que el Gobierno de España "tiene que aportar el máximo de información e implicarse al máximo nivel", además de coordinarse con el Gobierno de Canarias.

En este punto, el dirigente del PP ha defendido que solo con transparencia e "información concreta y constante" se puede "trasladar tranquilidad frente a la crisis de hantavirus".

Además, ha trasladado su "solidaridad a las personas afectadas", al tiempo que ha argumentando que "antes que la política, debe estar el criterio técnico y epidemiológico. "Aquí creo que el Gobierno debería imitar este ejercicio de prudencia y no tomar decisiones sin conocer exactamente cuál es la situación", ha dicho Bendodo.

VE NECESARIO CONTAR CON TODOS LOS INFORMES TÉCNICOS

Sobre el crucero en cuestión, Bendodo ha planteado que "desde la OMS o desde la Unión Europea se envíen los efectivos necesarios para conocer exactamente la situación que se está viviendo".

"Ante esta situación, que es delicada, es necesario, sin duda, contar con todos los informes técnicos, cuál es la cepa que está afectando al crucero, eso hay que saberlo, y cuál es el número real de contagios", ha concluido el dirigente popular al hablar sobre "un tema grave donde no se puede fallar".