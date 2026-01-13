El PP pide la comparecencia de Mónica García en el Congreso para explicar los retrasos en los exámenes MIR

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente en Comisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique el "incumplimiento reiterado" de los plazos en el proceso de los exámenes MIR para este 2026.

Según explican los 'populares', esta petición llega después de que el Ministerio de Sanidad haya hecho público que va a retrasar la lista definitiva de admitidos hasta el 15 de enero, pese a que había anunciado esta publicación para el día 7 de este mes y a que las pruebas MIR están previstas para el 24 de enero, apenas nueve días después.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado el "caos" y el "desastre" que está generando el Gobierno con esta convocatoria. "El Gobierno de Sánchez y García está generando una incertidumbre inaudita y un desconcierto entre los profesionales sanitarios que no merecen", ha indicado Fúnez.

Desde el PP recuerdan que esta convocatoria de los exámenes MIR ya vino acompañada, antes del verano, de la renuncia en bloque del comité de expertos que debían preparar dichas pruebas, como consecuencia del cambio unilateral de las condiciones por parte del Gobierno.

Además, señalan que, hace unas semanas y tras la lista provisional de admitidos, denunciaron que el Gobierno estaba dejando sin plaza en estas pruebas a 6.738 médicos, 671 psicólogos o 8.855 profesionales de enfermería, pese a estar admitidos, debido a la escasez de plazas convocadas por el Ejecutivo.

"Una escasez de plazas en los exámenes MIR que no hace más que agravar el principal problema que adolece en estos momentos el Sistema Nacional de Salud, como es la falta de profesionales", apuntan los 'populares'.

Desde el PP también recuerdan que, pese a que son las comunidades autónomas las que financian en la práctica totalidad las plazas de admitidos, tanto el partido a nivel nacional como los gobiernos autonómicos que lidera han reclamado una ampliación considerable y adecuada de estas plazas MIR, una competencia exclusiva del Gobierno de España.

"Sin embargo, la respuesta de Pedro Sánchez y Mónica García para la última convocatoria no ha pasado de aumentar en apenas 36 plazas MIR para Atención Primaria", indica el PP, que considera que es una cifra "irrisoria" y que refleja la "absoluta irresponsabilidad del Ejecutivo, que parece más dispuesto a colapsar la Sanidad Pública para confrontar que en ofrecer los recursos, presupuestos y profesionales necesarios para atender a los ciudadanos".