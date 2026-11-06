El PP llevará en su programa electoral un fondo nacional para tratamientos en enfermedades graves y raras

La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante el Ciclo Electoral de Políticas Sanitarias, en el Hotel Wellington, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha adelantado que el programa electoral de la formación incluirá un fondo nacional específico para financiar tratamientos en enfermedades graves y en enfermedades raras, una propuesta que ya registró en el Congreso de los Diputados.

Durante un encuentro informativo organizado este viernes por Europa Press con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, Fúnez ha destacado que el PP está hablando y ha trabajado en el ámbito de las enfermedades raras con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), así como con asociaciones de familias que acceden a prestaciones por reducir sus horas laborales para dedicarlas al cuidado.

En este contexto, ha adelantado la propuesta electoral para un fondo nacional específico, con el objetivo de resolver las desigualdades en el acceso a tratamientos para este tipo de enfermedades. Según ha comentado, esta cuestión se puso de manifiesto a raíz del debate sobre la financiación de 'Vyjuvek' para piel de mariposa.

"Hablábamos de cohesión como uno de los grandes términos que vamos a llevar a la gestión sanitaria en el Sistema Nacional de Salud y ese fondo viene también a fortalecer esa cohesión para garantizar que todas las personas que tengan algún tipo de enfermedad rara puedan acceder a ella a través de ese fondo nacional que sufrague los gastos de ese tratamiento", ha detallado.

Tras ello, se ha referido al trabajo con las familias de niños con enfermedades raras o con enfermedades graves, centrada en la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).

"Con ellos hemos trabajado en la línea de que siga manteniendo esa prestación cuando las personas a las que cuidan tienen más de 26 años porque por desgracia en muchas ocasiones las enfermedades y la necesidad de cuidados no se superan con los 26 años. Por el contrario, en muchas ocasiones se agrava", ha señalado.