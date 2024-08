El PP insta al PSOE a "dejar de bloquear la tramitación de la Ley ELA" y le pide trabajar ya en el texto

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha afeado al PSOE que aún no les hayan remitido su texto de la Ley ELA para trabajar en él y le ha instado a "dejar de bloquear esta tramitación".

"Desde el PSOE se dijo que se estaba trabajando en un texto con el Gobierno y que podríamos verlo a partir de julio y que podríamos incluso trabajarlo. Hoy no tenemos ese texto y no sabemos absolutamente nada de él", ha señalado Muñoz en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede del partido este viernes.

En el pasado mes de abril, el Congreso dio luz verde a la tramitación de la ley del Gobierno de ayuda a pacientes con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, propuesta por el PSOE y Sumar, siendo así la tercera ley destinada a los pacientes con ELA, después de la del PP y Junts.

En junio, fuentes parlamentarias informaron de que los partidos del Gobierno manejaban un texto fusionado de las tres leyes que será la base que se empezará a discutir en ponencia, a puerta cerrada, a partir de septiembre. Ahí se tratarán también las enmiendas parciales de los grupos. Este texto, siguiendo la propuesta de PSOE y Sumar, no incluiría solo la ELA, sino que se ampliaría a otras enfermedades neurodegenerativas.

Así, Muñoz ha insistido en que el PP "no va a participar" de esta fase en la que el PSOE "sigue ampliando los plazos sin dar una respuesta a esta ley". Por ello, ha instado al PSOE a tomar esta norma como "una prioridad" porque son "160 millones de euros para poder mejorar y dar dignidad a todos los pacientes que no quieren suicidarse". "No puede ser que la única opción que tengan todos estos pacientes sea la eutanasia cuando no es una libre elección", ha dicho.