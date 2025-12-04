El PP exige a Sanidad que retire el borrador del Estatuto Marco y comience un nuevo proceso de negociación

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha exigido al Ministerio de Sanidad que retire el borrador del Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y abra un nuevo proceso de negociación, después de que los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación hayan convocado este jueves una huelga indefinida contra el texto.

"Exigimos que Pedro Sánchez deje de mirar hacia otro lado, que retire este proyecto fallido y se empiece de cero una reforma seria, dialogada y consensuada. Porque esto no va de política, va de responsabilidad, va de proteger a los pacientes y a nuestros profesionales sanitarios. Y no se soluciona con más soberbia y más desprecio del gobierno, sino escuchando, dialogando y construyendo soluciones reales", ha indicado Fúnez.

Para el PP es "extremadamente grave" que los sindicatos hayan convocado una huelga indefinida y señala como "responsables claros" al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien, según los 'populares', "le ha estallado en las manos" su reforma del Estatuto Marco.

El PP recalca que lo que debería hacer el Ejecutivo es iniciar, desde cero, una reforma seria y consensuada del Estatuto Marco, basada en una "verdadera mesa" de diálogo con comunidades autónomas, colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas, y que contase con memoria técnica, jurídica y económica para que ese Estatuto tenga una financiación realista y garantizada en unos PGE.

"Una reforma improvisada, chapucera y sin ninguna memoria técnica, jurídica ni económica que el Gobierno ha intentado imponer sin diálogo, sin consenso y sin financiación, pero sí con mucha irresponsabilidad", ha criticado Fúnez.

En este sentido, el PP ve necesaria la implicación no solo del Ministerio de Sanidad, que ha actuado por su cuenta y riesgo todo este tiempo, sino también de los ministerios de Hacienda y Función Pública, quienes han de dotar de recursos económicos y humanos a las propuestas del futuro Estatuto Marco.

"No solo han ignorado a las comunidades autónomas, que gestionan el día a día de la sanidad, también han dejado fuera a los profesionales y a los sindicatos que hoy se han visto abocados a convocar la mayor cadena de protestas sanitarias en años", ha lamentado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.

Por todo ello, los 'populares' piden al Ministerio de Sanidad que rectifique con el borrador del Estatuto Marco y que asuma su responsabilidad y deje de "poner en jaque" la sanidad.