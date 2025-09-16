El PP exige a Mónica García que solucione el "problema" del Estatuto Marco escuchando a profesionales y CCAA

Imagen de los manifestantes durante la concentración del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para protestar por el Estatuto Marco.
Imagen de los manifestantes durante la concentración del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para protestar por el Estatuto Marco. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 18:58

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que solucione el "problema" sobre la negociación del nuevo Estatuto Marco, algo que, a su juicio, pasa por escuchar tanto a los profesionales sanitarios como a las comunidades autónomas.

"Exigimos a Mónica García que deje su campaña electoral personal para hacerse un hueco a la izquierda de la izquierda y solucione el problema que ella misma ha creado, propiciando un debate serio y útil, que tiene que pasar por escuchar tanto a los profesionales sanitarios como a las comunidades autónomas", han apuntado fuentes del PP.

Para los 'populares', una reforma de este calado solo puede llevarse a cabo "con rigor, lealtad institucional y verdadero consenso, además de contar con un marco presupuestario estable y realista". Asimismo, el PP ha querido mostrar su "solidaridad y comprensión" con todos los profesionales que se han movilizando este martes "frente a un borrador que solo cuenta con el rechazo mayoritario del sector".

En este punto, los 'populares' han criticado el viaje oficial que García ha realizado este martes a Dinamarca: "Mientras los profesionales sanitarios se concentran en las puertas de hospitales y centros de salud de toda España para protestar contra el Estatuto Marco propuesto por el Gobierno, la ministra de Sanidad se ha ido de viaje oficial a Copenhague y se dedica a pronunciarse sobre cualquier tema, menos sobre lo que es de su competencia", han achacado.

