El PP exige a Mónica García que solucione el "problema" del Estatuto Marco escuchando a profesionales y CCAA

Imagen de los manifestantes durante la concentración del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para protestar por el Estatuto Marco. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que solucione el "problema" sobre la negociación del nuevo Estatuto Marco, algo que, a su juicio, pasa por escuchar tanto a los profesionales sanitarios como a las comunidades autónomas.

"Exigimos a Mónica García que deje su campaña electoral personal para hacerse un hueco a la izquierda de la izquierda y solucione el problema que ella misma ha creado, propiciando un debate serio y útil, que tiene que pasar por escuchar tanto a los profesionales sanitarios como a las comunidades autónomas", han apuntado fuentes del PP.

Para los 'populares', una reforma de este calado solo puede llevarse a cabo "con rigor, lealtad institucional y verdadero consenso, además de contar con un marco presupuestario estable y realista". Asimismo, el PP ha querido mostrar su "solidaridad y comprensión" con todos los profesionales que se han movilizando este martes "frente a un borrador que solo cuenta con el rechazo mayoritario del sector".

En este punto, los 'populares' han criticado el viaje oficial que García ha realizado este martes a Dinamarca: "Mientras los profesionales sanitarios se concentran en las puertas de hospitales y centros de salud de toda España para protestar contra el Estatuto Marco propuesto por el Gobierno, la ministra de Sanidad se ha ido de viaje oficial a Copenhague y se dedica a pronunciarse sobre cualquier tema, menos sobre lo que es de su competencia", han achacado.